Тарифы на коммунальные услуги во Львове с 1 октября — сколько придется платить

Цены на коммунальные услуги во Львове — что изменится с 1 октября
Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября не изменятся во Львове. Цена сохраняется на прежнем уровне согласно решениям Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги во Львове с 1 октября.
Тариф на электроснабжение
Для бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт/ч.
А владельцы двухзонных счетчиков будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу в ночной период с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт/ч.
Цена на газ
Для клиентов "Нафтогаза" сохранится цена в размере 7,96 грн за кубометр. Тариф будет актуальным как минимум до апреля следующего года.
Однако другие компании предлагают различные условия. Их стоимость колеблется от 7,79 до 9,99 грн за м³.
Например, "Львовэнергосбыт" установил цену на уровне 8,20 грн за м³.
Водоснабжение и водоотведение
Цена за централизованное водоснабжение составит 20,69 грн для потребителей без счетчика и 32,83 грн — для тех, кто имеет приборы учета.
Тариф на водоотвод сохранится — 20,69 грн.
Проезд во Львове
За проезд в общественном транспорте Львова со льготой могут платить студенты с "ЛеоКарт". Речь идет о сумме в размере 8,5 грн. А при оплате общей картой или через приложение LeoCard — 17 грн. В то же время банковской картой цена составляет 20 грн, а наличными водителю — 25 грн.
Стоимость перевозки багажа составляет 17 грн при безналичной оплате и 25 грн при оплате наличными.
Месячный абонемент на все виды транспорта стоит 900 грн.
Напомним, в Украине жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, которые имеют задолженность за любую жилищно-коммунальную услугу более трех месяцев.
А недавно Кабмин ввел мораторий на отключение электро- и газоснабжения для должников на прифронтовых территориях.
