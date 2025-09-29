Видео
Трамп изменил риторику относительно войны — детали от Зеленского
Цены на коммунальные услуги во Львове — что изменится с 1 октября

Цены на коммунальные услуги во Львове — что изменится с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 07:13
Тарифы на коммунальные услуги во Львове с 1 октября — сколько придется платить
Коммунальная платежка. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября не изменятся во Львове. Цена сохраняется на прежнем уровне согласно решениям Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги во Львове с 1 октября.

Читайте также:

Тариф на электроснабжение

Для бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт/ч.

А владельцы двухзонных счетчиков будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу в ночной период с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт/ч.

Цена на газ

Для клиентов "Нафтогаза" сохранится цена в размере 7,96 грн за кубометр. Тариф будет актуальным как минимум до апреля следующего года.

Однако другие компании предлагают различные условия. Их стоимость колеблется от 7,79 до 9,99 грн за м³.

Например, "Львовэнергосбыт" установил цену на уровне 8,20 грн за м³.

Водоснабжение и водоотведение

Цена за централизованное водоснабжение составит 20,69 грн для потребителей без счетчика и 32,83 грн — для тех, кто имеет приборы учета.

Тариф на водоотвод сохранится — 20,69 грн.

Проезд во Львове

За проезд в общественном транспорте Львова со льготой могут платить студенты с "ЛеоКарт". Речь идет о сумме в размере 8,5 грн. А при оплате общей картой или через приложение LeoCard — 17 грн. В то же время банковской картой цена составляет 20 грн, а наличными водителю — 25 грн.

Стоимость перевозки багажа составляет 17 грн при безналичной оплате и 25 грн при оплате наличными.

Месячный абонемент на все виды транспорта стоит 900 грн.

Напомним, в Украине жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, которые имеют задолженность за любую жилищно-коммунальную услугу более трех месяцев.

А недавно Кабмин ввел мораторий на отключение электро- и газоснабжения для должников на прифронтовых территориях.

цены на газ коммунальные услуги Львов электроэнергия вода проезд
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
