Головна Львів Ціни на комунальні послуги у Львові — що зміниться з 1 жовтня

Ціни на комунальні послуги у Львові — що зміниться з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 07:13
Тарифи на комунальні послуги у Львові з 1 жовтня — скільки доведеться платити
Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня не зміняться у Львові. Ціна зберігається на попередньому рівні згідно з рішеннями Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні послуги у Львові з 1 жовтня.

Читайте також:

Тариф на електропостачання

Для побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт/год.

А власники двозонних лічильників оплачуватимуть електроенергію за пільговим тарифом у нічний період з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт/год.

Ціна на газ

Для клієнтів "Нафтогазу" збережеться ціна у розмірі 7,96 грн за кубометр. Тариф буде актуальним щонайменше до квітня наступного року.

Однак інші компанії пропонують різні умови. Їхня вартість коливається від 7,79 до 9,99 грн за м³. 

Наприклад, "Львівенергозбут" встановив ціну на рівні 8,20 грн за м³.

Водопостачання та водовідведення 

Ціна за централізоване водопостачання складатиме 20,69 грн для споживачів без лічильника та 32,83 грн — для тих, хто має прилади обліку.

Тариф на водовідведення збережеться — 20,69 грн.

Проїзд у Львові

За проїзд у громадському транспорті Львова із пільгою можуть платити студенти із "ЛеоКарт". Йдеться про суму у розмірі 8,5 грн. А при оплаті загальною картою або через застосунок LeoCard — 17 грн. Водночас банківською карткою ціна становить 20 грн, а готівкою водієві — 25 грн.

Вартість перевезення багажу становить 17 грн при безготівковій оплаті та 25 грн при оплаті готівкою.

Місячний абонемент на всі види транспорту коштує 900 грн.

Нагадаємо, в Україні житлова субсидія не призначається домогосподарствам, які мають заборгованість за будь-яку житлово-комунальну послугу понад три місяці.

А нещодавно Кабмін запровадив мораторій на відключення електро- та газопостачання для боржників на прифронтових територіях.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
