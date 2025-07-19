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Главная Львов Цены на кукурузу и кабачки во Львове — что подорожало

Цены на кукурузу и кабачки во Львове — что подорожало

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 17:55
Во Львове подорожали цены на кукурузу и кабачки - стоимость на рынке в июле
Рынок "Галицкий" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сезон свежих овощей и ягод в самом разгаре, а львовские хозяйки активно скупают кукурузу, кабачки, помидоры и ягоды. Как отмечают продавцы, несмотря на все сложности с урожаем и доставкой, цены еще держатся "в демократических пределах".

Новини.LIVE узнали, как изменились цены на рынке и что покупают сегодня.

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По словам продавщицы Инны, львовяне чаще всего покупают молоденькую кукурузу сладких сортов.

"Покупают кукурузу, она называется "цукривочка", очень вкусная, чистенькая, красивая, такая молоденькая кукуруза. И ее очень полезно есть", — объясняет продавщица.

Сейчас за один початок кукурузы нужно отдать 40 гривен. Инна отмечает, что это совсем немного, учитывая расходы фермеров:

"И цена такая демократичная — 40 гривен, но если поехать, собрать, горючее затратить, получается то же самое. Не думайте, что что-то будет дешевле, оно же под носом не растет. Уже дешевле, наверное, не будет", — добавляет она.

Кабачки: доступные и популярные

Еще один хит продаж на Галицком базаре — молодые кабачки. Их активно покупают как для тушения, так и для жарки.

Цены зависят от размера и свежести. Средняя стоимость молодых кабачков составляет 35-45 гривен за килограмм. Если брать большее количество, продавцы готовы немного уступить в цене.

Что подешевело

Кроме кукурузы и кабачков, Инна показывает и другие прилавки со свежими овощами и ягодами:

"Вот цена снизилась на помидорчики. Было 100 гривен за килограмм, а сейчас — 75 гривен. Вишенка сейчас 150 гривен, а была 200 гривен. Абрикоска была 250 гривен за килограмм, стала 180 гривен за килограмм. Это такая демократичная цена", — с гордостью рассказывает продавщица.

Также в продаже появилась голубика, которая в этом году не слишком подешевела:

"Голубика по 350 гривен за килограмм, один пакетик стоит 115 гривен. Но ближе к осени голубика будет по 600 гривен за килограмм", — объясняет Инна.

Напомним, мы ранее писали, сколько на рынке стоят арбузы и дыни.

Мы также писали, какие продукты существенно взлетели в цене.

Львов овощи кукуруза кабачки цена
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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