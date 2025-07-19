У Львові подорожчали ціни на кукурудзу та кабачки - вартість на ринку у липні

Ринок "Галицький" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сезон свіжих овочів і ягід у самому розпалі, а львівські господині активно скуповують кукурудзу, кабачки, помідори та ягоди. Як зазначають продавці, попри всі складнощі з врожаєм та доставкою, ціни ще тримаються "у демократичних межах".

Новини.LIVE дізналися, як змінились ціни на ринку та що купують сьогодні.

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За словами продавчині пані Інни, львів’яни найчастіше купують молоденьку кукурудзу солодких сортів.

"Купують кукурудзу, вона називається "цукрівочка", дуже смачна, чистенька, гарненька, така молодесенька кукурудза. І її дуже корисно їсти", — пояснює продавчиня.

Наразі за один качан кукурудзи потрібно віддати 40 гривень. Пані Інна наголошує, що це зовсім небагато, зважаючи на витрати фермерів:

"Та ціна така демократична — 40 гривень.Та якщо поїхати, назбирати, пальне затратити, виходить то саме. Не думайте, що щось буде дешевше, воно ж під носом не росте. Вже дешевше, напевно, не буде", — додає вона.

Кабачки: доступні і популярні

Ще один хіт продажу на Галицькому базарі — молоді кабачки. Їх активно купують як для тушкування, так і для смаження.

Ціни залежать від розміру та свіжості. Середня вартість молодих кабачків становить 35–45 гривень за кілограм. Якщо брати більшу кількість, продавці готові трохи поступитися у ціні.

Що подешевшало

Окрім кукурудзи й кабачків, пані Інна показує й інші прилавки зі свіжими овочами та ягодами:

"От ціна знизилась на помідорчики. Було 100 гривень за кілограм, а зараз — 75 гривень. Вишенька зараз 150 гривень, а була 200 гривень. Абрикоска була 250 гривень за кілограм, стала 180 гривень за кілограм. Це така демократична ціна", — із гордістю розповідає продавчиня.

Також у продажу з’явилася лохина, яка цього року не надто подешевшала:

"Лохина по 350 гривень за кілограм, один пакетик коштує 115 гривень. Але ближче до осені лохина буде по 600 гривень за кілограм", — пояснює пані Інна.

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