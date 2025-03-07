Сколько стоят сезонные овощи и фрукты во Львове 2025 - цены

Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

С наступлением весны львовские рынки наполняются сезонными овощами и фруктами, однако их стоимость остается одной из главных тем для покупателей. Помидоры, огурцы, капуста, картофель, а также зелень традиционно пользуются большим спросом, особенно в период Великого поста. Однако цены на эти продукты постоянно меняются под влиянием сезонных факторов, логистических затрат и общей экономической ситуации.

Сколько стоят самые популярные овощи и фрукты на рынке Львова, выросли ли цены по сравнению с прошлым месяцем и что чаще всего покупают в этот период, читайте в материале Новини.LIVE

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Овощи на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и овощи во Львове 2025 года

Во время Великого поста украинцы традиционно увеличивают потребление овощей и фруктов, отказываясь от мясных продуктов. Фрукты, в частности яблоки, апельсины, мандарины, гранаты и киви, также являются важной частью рациона украинцев в начале весны, особенно когда организму не хватает витаминов.

Как рассказала в комментарии Новини.LIVE продавец центрального рынка Львова Инна, овощи и фрукты продает как от украинского производителя, так и импортные.

"Огурец тернопольский от 150 грн/кг до 160 грн/кг. Помидор сорта "сливка" — 150 грн/кг, а есть и второй сорт — 100 грн/кг. На любой вкус и кошелек", — говорит продавщица.

Овощи и фрукты на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

По словам госпожи Инны, ажиотажной торговли нет, хотя выбор большой. Например, картофель продают из Закарпатья, Италии и Франции.

картофель украинский — 80 грн/кг;

итальянский — 140;

французский — 150 грн/кг.

Как отмечают продавцы на рынке, сейчас активно покупают фрукты. Имеют популярность яблоки, киви, бананы, мандарины, апельсины и гранаты.

яблоки: 35 грн/кг — 45 грн/кг;

бананы — 85 грн/кг;

греческое киви — 150 грн/кг;

апельсины — 100 грн/кг;

мандарины из Италии и Греции — 110 грн/кг;

гранаты — 180 грн/кг.

Овощи на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на опасения относительно возможного подорожания, стоимость помидоров, огурцов, капусты, картофеля и зелени не изменилась по сравнению с предыдущими неделями. Несмотря на стабильные цены, продавцы не исключают возможных изменений в ближайшие недели в зависимости от погодных условий и поставок.

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