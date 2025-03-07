Скільки коштують сезонні овочі та фрукти у Львові 2025 — ціни

Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

З настанням весни львівські ринки наповнюються сезонними овочами та фруктами, однак їхня вартість залишається однією з головних тем для покупців. Помідори, огірки, капуста, картопля, а також зелень традиційно мають великий попит, особливо в період Великого посту. Однак ціни на ці продукти постійно змінюються під впливом сезонних факторів, логістичних витрат і загальної економічної ситуації.

Скільки коштують найпопулярніші овочі та фрукти на ринку Львова, чи зросли ціни порівняно з минулим місяцем та що найчастіше купують у цей період, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Ціни на фрукти й овочі у Львові 2025

Під час Великого посту українці традиційно збільшують споживання овочів та фруктів, відмовляючись від м'ясних продуктів. Фрукти, зокрема яблука, апельсини, мандарини, гранати та ківі, також є важливою частиною раціону українців на початку весни, особливо коли організму не вистачає вітамінів.

Як розповіла у коментарі Новини.LIVE продавчиня центрального ринку Львова пані Інна, овочі та фрукти продає як від українського виробника, так і імпортні.

"Огірок тернопільський від 150 грн/кг до 160 грн/кг. Помідор сорту "сливка" - 150 грн/кг, а є і другий сорт - 100 грн/кг. На будь-який смак і гаманець", — каже продавчиня.

Овочі та фрукти на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Зі слів пані Інни, ажіотажної торгівлі немає, хоча вибір великий. Наприклад, картоплю продають із Закарпаття, Італії та Франції.

картопля українська — 80 грн/кг;

італійська — 140;

французька — 150 грн/кг.

Як зазначають продавці на ринку, зараз активно купують фрукти. Мають популярність яблука, ківі, банани, мандарини, апельсини та гранати.

яблука: 35 грн/кг — 45 грн/кг;

банани — 85 грн/кг;

грецьке ківі — 150 грн/кг;

апельсини — 100 грн/кг;

мандарини з Італії та Греції — 110 грн/кг;

гранати — 180 грн/кг.

Овочі на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Попри побоювання щодо можливого подорожчання, вартість помідорів, огірків, капусти, картоплі та зелені не змінилася порівняно з попередніми тижнями. Попри стабільні ціни, продавці не виключають можливих змін у найближчі тижні залежно від погодних умов та постачання.

Нагадаємо, ми раніше писали, як правильно обрати сорт огірків для посадки.

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