В Украине подешевели лекарства в аптеках 2025 — заметили ли это люди

Аптека. Фото иллюстративное: УНИАН

На днях, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с Минздравом и аптечными сетями уменьшило цены на базовые медпрепараты на 27%, начиная с февраля 2025 года. Речь идет прежде всего об обезболивающих, жаропонижающих, сердечных препаратах, а также некоторых антибиотиках. Снижение стало возможным благодаря государственному регулированию, обновленному реестру "Доступных лекарств" и переговорам с производителями.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, почувствовали ли они снижение цен в аптеках.

Реклама

Читайте также:

Снижение цен в аптеках

Большинство опрошенных говорят, что не чувствуют снижения цен. Как было — так и есть. Люди отмечают, что некоторые препараты действительно стали дешевле — на несколько гривен, но в то же время импортные — стали дороже.

"Нет, мы не чувствуем изменения. Я думаю, что наоборот — повысились. Я часто покупаю сердечные препараты, то цены на них выросли. В месяц я трачу около 3 000 гривен", — говорит женщина.

"Чтобы сказать, что они снизились — нет. По моему мнению, цены на лекарства в аптеках поднялись. Для меня как пенсионерки есть социальные лекарства за которые я еще доплачиваю. Пенсия маленькая, а лекарства дорогие. Если бы не было социальных лекарств, то мне бы пришлось в месяц отдавать до 1 500 гривен", — отмечает пенсионерка.

"Те лекарства, которые я покупаю они стали дороже. На мою пенсию цены высокие", — добавляет респондентка.

"Я в месяц трачу около 5 000 гривен. У меня есть хронические болезни, поэтому мне подходят только импортные. Но и лекарства украинского производителя могли бы быть дешевле", — делится мыслями женщина.

К слову, Шмыгаль также отметил, что правительство "рекордно расширяет" программу "Доступные лекарства", по которой украинцы могут получить 600 препаратов и медицинских изделий бесплатно или с небольшой доплатой. По его словам, к программе "Доступные лекарства" уже в этом году присоединятся все аптеки.

Напомним, мы ранее писали, какие медикаменты нельзя перевозить через границу.

Мы также писали, какие льготы в мае смогут получить люди с инвалидностью.