В Україні подешевшали ліки в аптеках 2025 — чи помітили це люди

Аптека. Фото ілюстративне: УНІАН

Днями, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з МОЗ і аптечними мережами зменшив ціни на базові медпрепарати на 27%, починаючи з лютого 2025 року. Йдеться насамперед про знеболювальні, жарознижувальні, серцеві препарати, а також деякі антибіотики. Зниження стало можливим завдяки державному регулюванню, оновленому реєстру "Доступних ліків" та переговорам з виробниками.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи відчули вони зниження цін в аптеках.

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Зниження цін в аптеках

Більшість опитаних кажуть, що не відчувають зниження цін. Як було — так і є. Люди зазначають, що деякі препарати справді стали дешевшими — на кілька гривень, але водночас імпортні — стали дорожчими.

"Ні, ми не відчуваємо зміни. Я думаю, що навпаки — підвищились. Я часто купую серцеві препарати, то ціни на них зросли. В місяць я витрачаю близько 3 000 гривень", — каже жінка.

"Щоб сказати, що вони знизились — ні. На мою думку, ціни на ліки в аптеках піднялись. Для мене як пенсіонерки є соціальні ліки за які я ще доплачую. Пенсія маленька, а ліки дорогі. Якби не було соціальних ліків, то мені б прийшлось в місяць віддавати до 1 500 гривень", — наголошує пенсіонерка.

"Ті ліки, які я купую вони стали дорожчими. На мою пенсію ціни високі", — додає респондентка.

"Я в місяць витрачаю близько 5 000 гривень. У мене є хронічні хвороби, тому мені підходять лише імпортні. Але й ліки українського виробника могли б бути дешевшими", – ділиться думками жінка.

До слова, Шмигаль також наголосив, що уряд "рекордно розширює" програму "Доступні ліки", за якою українці можуть отримати 600 препаратів та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. За його словами, до програми "Доступні ліки" вже цього року долучаться всі аптеки.

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