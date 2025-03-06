Сколько стоит рыба во Львове в Великий пост 2025 — цены и где купить дешевле

Цены на рыбу во Львове 2025 — как подорожали
Во время Великого поста, который начался 3 марта, во Львове традиционно растет спрос на рыбу и морепродукты, ведь многие люди отказываются от мясных продуктов, ища альтернативные источники белка. Это влияет на цены, которые в период поста могут значительно меняться. Львовские рынки и супермаркеты уже почувствовали повышенный интерес к охлажденной, мороженой рыбе, а также креветкам, кальмарам и другим морским деликатесам.
Как изменились цены в этом году и где можно купить рыбу по доступной цене, читайте в материале Новини.LIVE.
Цены на рыбу во Львове 2025 года
По данным местных поставщиков, цены на рыбу и морепродукты во Львове по состоянию на начало марта этого года фактически не изменились. На центральном рынке Львова цена за килограмм живого карпа не менялись уже более двух лет. А традиционную сельдь можно купить за 49 грн — 150 граммов.
Икра на рынке пользуется спросом не только во время поста. Ее цена варьируется от 100 грн до 530 грн за банку. Цена зависит от веса и сорта икры. Скумбрию классическую можно приобрести за 320 грн/кг, а малосольную — 399 грн/кг. По словам продавца, на рынке цена на замороженную рыбу не меняется, но импортная продукция выросла на 15%.
- Карп — 165 грн/кг.
- Замороженные креветки — 530 грн/кг.
- Замороженные мидии — 300 грн/кг.
- Тунец — 160-450 грн/кг.
- Хек — 169 грн/кг.
- Скумбрия — 320 грн/кг.
- Сельдь — 49-110 грн.
- Икра — 100-530 грн за банку.
Цены на рыбу в супермаркете
Львовские супермаркеты также предлагают широкий выбор рыбы и морепродуктов, в частности:
- Охлажденная рыба: лосось, форель, карп, хек, скумбрия.
- Замороженная рыба: минтай, тиляпия, пангасиус, треска.
- Морепродукты: креветки, мидии, кальмары, осьминоги.
Цены на рыбу и морепродукты могут варьироваться в зависимости от вида, происхождения и качества продукта.
- Семга слабосоленая — 320 грн/170 г.
- Форель слабосоленая — 430 грн/300 г.
- Свежая форель — 57 грн/100 г (без скидки — 75 грн).
- Дорадо — 40 грн/100 г (без скидки — 52 грн).
- Кальмар — 20 грн/100 г.
- Икра — от 359 до 1000 грн за банку.
Как отмечают продавцы в супермаркете, ажиотажа на покупку рыбы нет. Зато, чтобы привлечь клиента, администрация ввела скидки на рыбную продукцию.
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