Сколько стоит рыба во Львове в Великий пост 2025 — цены и где купить дешевле

Рыба на витрине. Фото: Новини.LIVE

Во время Великого поста, который начался 3 марта, во Львове традиционно растет спрос на рыбу и морепродукты, ведь многие люди отказываются от мясных продуктов, ища альтернативные источники белка. Это влияет на цены, которые в период поста могут значительно меняться. Львовские рынки и супермаркеты уже почувствовали повышенный интерес к охлажденной, мороженой рыбе, а также креветкам, кальмарам и другим морским деликатесам.

Как изменились цены в этом году и где можно купить рыбу по доступной цене, читайте в материале Новини.LIVE.

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Цены на рыбу во Львове 2025 года

По данным местных поставщиков, цены на рыбу и морепродукты во Львове по состоянию на начало марта этого года фактически не изменились. На центральном рынке Львова цена за килограмм живого карпа не менялись уже более двух лет. А традиционную сельдь можно купить за 49 грн — 150 граммов.

Цены на рыбу на рынке во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на сельдь во Львове. Фото: Новини.LIVE

Икра на рынке пользуется спросом не только во время поста. Ее цена варьируется от 100 грн до 530 грн за банку. Цена зависит от веса и сорта икры. Скумбрию классическую можно приобрести за 320 грн/кг, а малосольную — 399 грн/кг. По словам продавца, на рынке цена на замороженную рыбу не меняется, но импортная продукция выросла на 15%.

Цены на икру во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на морепродукты во Львове. Фото: Новини.LIVE

Карп — 165 грн/кг.

Замороженные креветки — 530 грн/кг.

Замороженные мидии — 300 грн/кг.

Тунец — 160-450 грн/кг.

Хек — 169 грн/кг.

Скумбрия — 320 грн/кг.

Сельдь — 49-110 грн.

Икра — 100-530 грн за банку.

Цены на рыбу в супермаркете

Львовские супермаркеты также предлагают широкий выбор рыбы и морепродуктов, в частности:

Охлажденная рыба: лосось, форель, карп, хек, скумбрия.

Замороженная рыба: минтай, тиляпия, пангасиус, треска.

Морепродукты: креветки, мидии, кальмары, осьминоги.

Цены на рыбу в супермаркетах Львова. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу усупермаркетах Львова. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу и морепродукты могут варьироваться в зависимости от вида, происхождения и качества продукта.

Семга слабосоленая — 320 грн/170 г.

Форель слабосоленая — 430 грн/300 г.

Свежая форель — 57 грн/100 г (без скидки — 75 грн).

Дорадо — 40 грн/100 г (без скидки — 52 грн).

Кальмар — 20 грн/100 г.

Икра — от 359 до 1000 грн за банку.

Цены на рыбу во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу во Львове. Фото: Новини.LIVE

Как отмечают продавцы в супермаркете, ажиотажа на покупку рыбы нет. Зато, чтобы привлечь клиента, администрация ввела скидки на рыбную продукцию.

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