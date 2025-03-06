Скільки коштує риба у Львові в Великий піст 2025 — ціни та де купити дешевше

Риба на вітрині. Фото: Новини.LIVE

Під час Великого посту, що розпочався 3 березня, у Львові традиційно зростає попит на рибу та морепродукти, адже багато людей відмовляються від м’ясних продуктів, шукаючи альтернативні джерела білка. Це впливає на ціни, які в період посту можуть значно змінюватися. Львівські ринки та супермаркети вже відчули підвищений інтерес до охолодженої, мороженої риби, а також креветок, кальмарів та інших морських делікатесів.

Як змінилися ціни цього року та де можна купити рибу за доступною ціною, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Ціни на рибу у Львові 2025

За даними місцевих постачальників, ціни на рибу та морепродукти у Львові станом на початок березня цього року фактично не змінились. На центральному ринку Львова ціна за кілограм живого коропа не змінювались вже понад два роки. А традиційний оселедець можна купити за 49 грн — 150 грамів.

Ціни на рибу на ринку у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на оселедець у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ікра на ринку має попит не тільки під час посту. Її ціна варіюється від 100 грн до 530 грн за банку. Ціна залежить від ваги та сорту ікри. Скумбрію класичну можна придбати за 320 грн/кг, а малосольну — 399 грн/кг. За словами продавця, на ринку ціна на заморожену рибу не змінюється, але імпортна продукція зросла на 15%.

Ціни на ікру у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на морепродукти у Львові. Фото: Новини.LIVE

Короп — 165 грн/кг.

Заморожені креветки — 530 грн/кг.

Заморожені мідії — 300 грн/кг.

Тунець — 160-450 грн/кг.

Хек — 169 грн/кг.

Скумбрія — 320 грн/кг.

Оселедець — 49-110 грн.

Ікра — 100-530 грн за банку.

Ціни на рибу в супермаркеті

Натомість львівські супермаркети також пропонують широкий вибір риби та морепродуктів, зокрема:

Охолоджена риба: лосось, форель, короп, хек, скумбрія.

Заморожена риба: минтай, тиляпія, пангасіус, тріска.

Морепродукти: креветки, мідії, кальмари, восьминоги.

Ціни на рибу усупермаркетах Львова. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу усупермаркетах Львова. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу та морепродукти можуть варіюватися залежно від виду, походження та якості продукту.

Сьомга слабосолена — 320 грн/170 г.

Форель слабосолена — 430 грн/300 г.

Свіжа форель — 57 грн/100 г (без знижки — 75 грн).

Дорадо — 40 грн/100 г (без знижки — 52 грн).

Кальмар — 20 грн/100 г.

Ікра — від 359 до 1000 грн за банку.

Ціни на рибу у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають продавці у супермаркеті, ажіотажу на купівлю риби немає. Натомість щоб привабити клієнта, адміністрація запровадила знижки на рибну продукцію.

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