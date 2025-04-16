Пасха 2025 во Львове - цены на декор на рынке и в магазинах, где купить

Цены на пасхальный декор во Львове: корзины, свечи, писанки
Подготовка к Пасхе во Львове набирает обороты: город утопает в красочных рушниках, кружевные свечи выставляют на прилавках, а плетеные корзины заполонили рынки и витрины магазинов.
Сколько стоит эта праздничная красота в 2025 году, читайте в материале Новини.LIVE.
Цены на свечи, полотенца и писанки перед Пасхой
Классика праздничных покупок — это рынки. Именно здесь, среди живой торговли, львовяне ищут корзины, рушники и писанки "с душой". Самый большой выбор в центре города на Галицком рынке: плетеные корзины, полотенца развешаны вдоль рядов, писанки на любой вкус и кошелек.
Как рассказывает в комментарии Новини.LIVE продавщица из Космача - Галина, чаще всего покупают декор, а не корзины.
"У нас в продаже есть все: корзины, полотенца, свечи и даже декор на любой вкус. Праздничные цветы на корзину от 100 грн до 300 грн, а писанки от 50 грн за штуку", — говорит продавщица.
- Небольшие корзины (детские) — от 180 до 250 грн;
- Средние — 270-350 грн;
- Большие — 450-600 грн.
Что касается полотенец, то продают как из льна, так и из атласа.
- Машинная вышивка (большие) — 300 грн;
- С кружевом, ангелами, цветными крестами (средний размер) — 250 грн;
- Маленькие (детские) — 150 грн.
Писанки — самый яркий акцент в корзине. На рынке продают: декоративные, из бисера и деревянные. Последние покупают чаще всего, отмечает продавщица.
"Деревянные писанки — вечные, они расписаны руками и могут стоять дома годами. Маленькая — 30 грн, большая — 50 грн", — отмечает Галя.
Цены на пасхальные свечи колеблются в зависимости от материала и отделки:
- Обычные — от 30 до 50 грн/шт;
- Свечи из воска с декором (зайцы, курочки, барашки) — 80-100 грн/шт.
Плетеные корзины на рынке обойдутся от 350 грн до 1000 грн.
Цены на корзины в магазине
Зато в магазинах Львова на пасхальный декор уже на скидках. Декор скорее "фабричный": пластиковые писанки, текстильные корзины и бумажные салфетки с готовым принтом.
- Большая корзина — 820 грн;
- Средняя — 540 грн;
- Маленькая — 325 грн.
Пластиковый кролик — 80 грн/шт, барашек — 55/шт, писанки — 45/шт.
- Свечи — 30-100 грн/шт;
- Бумажные салфетки — от 25/уп.
В заключении, в этом году цены на пасхальный декор во Львове - не самые низкие. Но продавцы говорят: люди все равно покупают, потому что хотят красоты. Потому что символы имеют значение. Потому что Пасха - это не о деньгах, а о вере, традиции и настроении.
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