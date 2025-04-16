Пасха 2025 во Львове - цены на декор на рынке и в магазинах, где купить

Во Львове продают декор к Пасхе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Подготовка к Пасхе во Львове набирает обороты: город утопает в красочных рушниках, кружевные свечи выставляют на прилавках, а плетеные корзины заполонили рынки и витрины магазинов.

Сколько стоит эта праздничная красота в 2025 году, читайте в материале Новини.LIVE.

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Во Львове продают декор к Пасхе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на свечи, полотенца и писанки перед Пасхой

Классика праздничных покупок — это рынки. Именно здесь, среди живой торговли, львовяне ищут корзины, рушники и писанки "с душой". Самый большой выбор в центре города на Галицком рынке: плетеные корзины, полотенца развешаны вдоль рядов, писанки на любой вкус и кошелек.

Как рассказывает в комментарии Новини.LIVE продавщица из Космача - Галина, чаще всего покупают декор, а не корзины.

Корзины к Пасхе во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"У нас в продаже есть все: корзины, полотенца, свечи и даже декор на любой вкус. Праздничные цветы на корзину от 100 грн до 300 грн, а писанки от 50 грн за штуку", — говорит продавщица.

Небольшие корзины (детские) — от 180 до 250 грн;

Средние — 270-350 грн;

Большие — 450-600 грн.

Во Львове продают полотенца к Пасхе, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Что касается полотенец, то продают как из льна, так и из атласа.

Машинная вышивка (большие) — 300 грн;

С кружевом, ангелами, цветными крестами (средний размер) — 250 грн;

Маленькие (детские) — 150 грн.

Во Львове продают писанки к Пасхе, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове продают писанки к Пасхе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Писанки — самый яркий акцент в корзине. На рынке продают: декоративные, из бисера и деревянные. Последние покупают чаще всего, отмечает продавщица.

"Деревянные писанки — вечные, они расписаны руками и могут стоять дома годами. Маленькая — 30 грн, большая — 50 грн", — отмечает Галя.

Пасхальные свечи во Львове Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Пасхальные свечи во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на пасхальные свечи колеблются в зависимости от материала и отделки:

Обычные — от 30 до 50 грн/шт;

Свечи из воска с декором (зайцы, курочки, барашки) — 80-100 грн/шт.

Плетеные корзины на рынке обойдутся от 350 грн до 1000 грн.

Пасхальные корзины во Львове, фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Цены на корзины в магазине

Зато в магазинах Львова на пасхальный декор уже на скидках. Декор скорее "фабричный": пластиковые писанки, текстильные корзины и бумажные салфетки с готовым принтом.

Большая корзина — 820 грн;

Средняя — 540 грн;

Маленькая — 325 грн.

Во Львове продают декор к Пасхе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Пластиковый кролик — 80 грн/шт, барашек — 55/шт, писанки — 45/шт.

Свечи — 30-100 грн/шт;

Бумажные салфетки — от 25/уп.

В заключении, в этом году цены на пасхальный декор во Львове - не самые низкие. Но продавцы говорят: люди все равно покупают, потому что хотят красоты. Потому что символы имеют значение. Потому что Пасха - это не о деньгах, а о вере, традиции и настроении.

Во Львове продают декор к Пасхе. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

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