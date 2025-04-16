Великдень 2025 у Львові — ціни на декор на ринку та в магазинах, де купити

У Львові продають декор до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Підготовка до Великодня у Львові набирає обертів: місто потопає у барвистих рушниках, мереживі свічки виставляють на прилавках, а плетені кошики заполонили ринки та вітрини крамниць.

Скільки коштує ця святкова краса у 2025 році, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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У Львові продають декор до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на свічки, рушники та писанки перед Великоднем

Класика святкових покупок — це ринки. Саме тут, серед живої торгівлі, львів’яни шукають кошики, рушнички та писанки "з душею". Найбільший вибір у центрі міста на Галицькому ринку: плетені кошики, рушнички розвішані вздовж рядів, писанки на будь-який смак та гаманець.

Як розповідає у коментарі Новини.LIVE продавчиня з Космача — пані Галина, найчастіше купують декор, а не кошики.

Кошики до Великодня у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"У нас в продажі є все: кошики, рушнички, свічки та навіть декор на будь-який смак. Святкові квіти на кошик від 100 грн до 300 грн, а писанки від 50 грн за штуку", – каже продавчиня.

Невеликі кошики (дитячі) — від 180 до 250 грн;

Середні — 270–350 грн;

Великі — 450–600 грн.

У Львові продають рушники до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Що ж до рушничків, то продають як з льону, так з атласу.

Машинна вишивка (великі) — 300 грн;

З мереживом, ангелами, кольоровими хрестами (середній розмір) — 250 грн;

Маленькі (дитячі) —150 грн.

У Львові продають писанки до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові продають писанки до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Писанки — найяскравіший акцент у кошику. На ринку продають: декоративні, з бісеру та дерев'яні. Останні купують найчастіше, зазначає продавчиня.

"Дерев'яні писанки — вічні.Вони розписані руками й можуть стояти вдома роками. Маленька — 30 грн, велика — 50 грн", — наголошує пані Галя.

Великодні свічки у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Великодні свічки у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на великодні свічки коливаються в залежності від матеріалу та оздоблення:

Звичайні — від 30 до 50 грн/шт;

Свічки з воску з декором (зайці, курочки, баранчики) — 80–100 грн/шт.

Плетені кошики на ринку обійдуться від 350 грн до 1000 грн.

Великодні кошики у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Ціни на кошики в магазині

Натомість у магазинах Львова на великодній декор уже на знижках. Декор радше "фабричний": пластикові писанки, текстильні кошики та паперові серветки з готовим принтом.

Великий кошик — 820 грн;

Середній — 540 грн;

Маленький — 325 грн.

У Львові продають декор до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Пластиковий кролик — 80 грн/шт, баранчик — 55/шт, писанки — 45/шт.

Свічки — 30-100 грн/шт;

Паперові серветки — від 25/уп.

У висновку, цього року ціни на великодній декор у Львові — не найнижчі. Але продавці кажуть: люди все одно купують, бо хочуть краси. Бо символи мають значення. Бо Великдень — це не про гроші, а про віру, традицію і настрій.

У Львові продають декор до Великодня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

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