Отказываются ребенка: во Львове мать мальчика с синдромом Дауна обвинила школу в буллинге

Мама Галина Амелина и ее сын Тимур. Фото: Галина Амелина

Накануне во Львовской специальной школе "Марии Покровы" разразился скандал. Мать мальчика Галина Амелина, сын которой учится в школе "Марии Покрова", в социальных сетях заявила, что ее сына с инвалидностью с начала года не пригласили ни на один праздник.

Об этом мать мальчика написала на своей Facebook странице

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Почему не пригласили на последний звонок

Львовянка Галина Амелина описала в социальных сетях ситуацию, которая была 31 мая с ней и ее сыном.

Двор школы "Марии Покровы". Фото: Галина Амелина

По ее словам, руководство школы "Марии Покровы", руководимой священнослужителем греко-католической епархии, не приглашает ее сына Тимура на мероприятия.

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сообщения из Facebook страницы Галины Амелиной

“Сегодня во львовской школе Марии Покрова, которой руководит священнослужитель греко-католической епархии отец Мостовой, состоялся праздник последнего звонка. сын, мой ребенок, которому не сообщили о праздновании, не пригласили и не ждали"

Женщина говорит, что с начала года Тимура не пригласили ни на один праздник или экскурсию, ни на одно выступление или концерт.

"Когда мы приехали, нам, мягко говоря, не радовались. Единственный ребенок, который сегодня не надел вышиванки и не привлечен к общей радости — мой Тимур. С начала года Тимура не пригласили ни на один праздник или экскурсию, ни на выступление или концерт Хотя ребенок очень тянется к детям, всегда радуется возможности поиграть с друзьями, мы также не были приглашены в музеи, кинотеатр, на праздник вышиванки, и случайно приехали в школу, когда все дети были приглашены на встречу со спасателями.

Мать мальчика говорит, все делается для того, чтобы она забрала своего ребенка из школы.

"Я понимаю, что все делается, чтобы забрала ребенка из школы. Святому отцу и "ребенок центрическим" педагогам удалось однажды выгнать детей с инвалидностью, мотивируя отсутствием спорзала. Отказать детям с инвалидностью в питании. В течение двух месяцев не принимать ребенка в центр... все сошло с рук, поэтому безнаказанность породила уверенность» , — говорится в посту Галины Амелиной.

Стоит добавить, что в комментариях под постом матери многие возмущены действиями школы.

Скрин комментариев под сообщением в Facebook Галины Амелиной

На странице львовской специальной школы Марии Покровы для детей с нарушением слуха отреагировали на обвинения в буллинге и заявили, что мать школьника наклепает учебное заведение.

"Коллектив Школы Марии Покрова возмущен сообщением, которое опубликовала и распространяет Галина Амелина, обвинив Школу в буллинге. Ее сын Тимур находится на индивидуальной форме обучения, уроки проводятся в первую половину дня согласно утвержденному расписанию. Все-таки внешкольные мероприятия (экскурсии, праздники и праздники) другое) проходят после окончания уроков День вышиванки — всеукраинский праздник, а одевать вышиванку в этот день — выбор каждого человека лично.

Галина Амелина была предупреждена о дате окончания учебного года заранее. На доске объявлений школы анонсировалось дату и время проведения Праздника последнего звонка. Кроме этого ребенок участвовал в репетиции накануне. Галина Амелина приехала в этот день с опозданием, но ее ребенок все же смог принять участие в торжествах и радовался празднованию вместе со всеми. Нам очень неприятно из-за инсинуации и клеветы, которые Галина Амелина периодически выдвигает против Школы Марии Покрова» , — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook страницы школы "Марии Покровы"

Администратор странички школы в социальной сети ограничил комментарии под сообщением. По состоянию на сегодняшний день освещается лишь один комментарий.

Скрин с комментарием из Facebook страницы школы "Марии Покровы"

Львовская специальная школа Марии Покровы для слабослышащих детей расположена на ул. Лычаковской, 35. Это коммунальное учреждение Львовского областного совета.

Директор департамента образования и науки ЛОВА Олег Паска сообщил предварительно в СМИ, что факт предполагаемого буллинга в школе Марии Покровы проверит комиссия и пообещал предоставить результаты проверки в ближайшие дни.

Новини.LIVE пообщались с директором школы

Новини.LIVE пообщались с директором школы "Марии Покровы" Любомиром Мостовым, который сообщил, что сегодня в учебном заведении проходит внутреннее расследование.

"У нас в школе уже была ювинальная полиция. Также была комиссия из областного департамента образования. Ждем вердиктов. От себя добавлю, что с нашей стороны не было конфликта и с нашей стороны нарушений не было", — говорит директор школы Любомир Мостовой.

Интервью Новини.LIVE с мамой мальчика

О том, что в школе действительно проходят проверки и почему проходит буллинг эксклюзивно в интервью Новини.LIVE. рассказала мама мальчика Галина Амелина

— Вчера мне позвонили по телефону и сообщили о том, что сегодня в 11:00 утра состоится комиссия в школе. Я приехала в школу в 10:45, но в 11:00 ко мне подошла секретарша школы и пригласила в кабинет директора, где уже началось заседание комиссии. То есть начали без меня.

Желают "отбелить" школу

— В кабинете уже были представители департамента образования, коммунального имущества, глава комиссии и два представителя школы. Еще я увидела, что в коридоре школы собрались "Глухая громада" и глава общественной организации "УТОГ". Я так поняла, что у них до того было общее собрание, но меня на них не привлекали. У меня сложилось такое впечатление, что цель комиссии – отбелить школу и сказать, что все хорошо.

39 мероприятий за учебный год – присутствовало только на двоих

— Когда я пытайся донести людям, что речь идет не обо мне, а о том, что обижен ребенок. Я им сочла, что мой ребенок за весь учебный год из 39 мероприятий, которые проводились в школе с детьми его возраста, был присоединен только дважды. Об отходах отбывающих в школе меня лично никто не предупреждал, ни по телефону, ни смс-кой, инофрмацию "ноль".

Информация на доске объявлений

— Меня сегодня начали винить, что я не читаю доски объявлений. На мое замечание, а как вы доносите информацию родителям, проживающим в районах, селах или пользующихся колесным креслом. Мне сказали, что я такая мама, что я не интересуюсь обучением ребенка.

Я возразила и сказала, что ребенку учится на индивидуальной форме и имеет назначенный куратор – педагог у которого есть только один ребенок – мой Тимур. И это прописано в должностной инструкции педагога общаться с родителями и доносить всю информацию, касающуюся учебного процесса.

Почему не предупреждали о мероприятиях в школе

— Это отношение ко мне. Мы раньше имели образовательно-социально-культурный центр в этой школе и нас "выедали" в течение пяти лет. Мы занимались с детьми с комплексными нарушениями. Нас обвиняли, что мы приводили детей по социальной защите, что школа исключительно для детей, которые не слышат. У моего ребенка комплексные нарушения: генетический, сложный порок сердца, интеллектуальные нарушения... собственно занимались такими детьми.

"Проектируют свое отношение ко мне по моему ребенку"

Мы занимали три комнаты на первом этаже и, когда уже провели ремонт за благотворительные средства, около 2 миллионов гривен, мы их привлекли в эту школу. И тогда нас еще больше начали давить и можно сказать "попросили" из этой школы. А я была координатором этого центра, и они (учителя) проектируют свое отношение ко мне к моему ребенку. Потому что ребенок не языковой, неслышный, он не может себя защитить.

Хочешь знать — переспрашивай

— Возвращаясь к сегодняшней комиссии, я сказала, почему мне не сообщили конкретно в который час, когда и где, в каком формате состоится действо (последний звонок). Между тем мне сказали, что это я сама должна спрашивать. В ответ я говорю, что в стране военное время и по безопасности массовые меры должны сводиться к минимуму. И если тебе не говорят, что это будет массовое действие, то логично, что его не будет.

"Почему мой ребенок не имеет права

выступать?"

— Раньше представители школы в Facebook писали, что мой ребенок был привлечен к репитиции последнего звонка. Сегодня на комиссии я говорю, почему когда мы приехали в разгар действа и мой ребенок, стоявший в слезах, почему моего ребенка не приобщили к детям, которые танцевали и пели. Почему мой ребенок не имеет права выступить? Я имею право понимать, это коммунальное учреждение.

Если бы мне сообщили, что такое будет происходить в школе, я бы не одела своего ребенка в вышиванку, не привела ли своего ребенка в школу раньше? Или я нанесла бы ребенку такую корду, чтобы он придя во двор школы стоял и плакал!

Добавим, мама мальчика Галина Амелина публично обращалась к Уполномоченному по правам лиц с инвалидностью, Министерству образования и науки Украины и к Образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву с заявлением о буллинге и травле ребенка с инвалидностью во львовской школе "Марии Покровы" для львовской школы.