Відмовляються дитини: у Львові мати хлопчика із синдромом Дауна звинуватила школу у булінгу

Мама Галина Амеліна та її син Тимур. Фото: Галина Амеліна

Напередодні у Львівській спеціальній школі "Марії Покрови" вибухнув скандал. Мати хлопчика Галина Амеліна, син якої навчається у школі "Марії Покрови", у соціальних мережах заявила, що її сина з інвалідністю з початку року не запросили на жодне свято.

Про це мати хлопчика написала на своїй Facebook сторінці

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Львів'янка Галина Амеліна описала у соціальних мережах ситуацію, яка була 31 травня з нею та її сином.

Двір школи "Марії Покрови". Фото: Галина Амеліна

За її словами, керівництво школи "Марії Покрови", яку керує священнослужитель греко-католицької єпархії, не запрошує її сина Тимура на заходи.

Скрін

повідомлення з Facebook сторінки Галини Амеліної

“Сьогодні у львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулося свято останнього дзвоника. син, моя дитина, якій не повідомили про святкування, не запросили та не чекали"

Жінка каже, що з початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жоден виступ чи концерт.

"Коли ми приїхали, нам, м'яко кажучи, не раділи. Єдина дитина, яка сьогодні не одягла вишиванки і не залучена до спільної радості — мій Тимур. З початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жодний виступ чи концерт. Хоча дитина дуже тягнеться до дітей, завжди радіє можливості погратись із друзями. Ми також не були запрошені до музеїв, кінотеатру, на свято вишиванки, і випадково приїхали до школи, коли всі діти були запрошені на зустріч із рятувальниками.

Матір хлопчика каже, все робиться для того аби вона забрала свою дитину зі школи.

"Я розумію, що все робиться, щоб забрала дитину зі школи. Святому отцю та "дитину центричним" педагогам вдалося один раз вигнати дітей з інвалідністю, мотивуючи відсутністю спорзалу. Відмовити дітям з інвалідністю у харчуванні. Протягом двох місяців не приймати дитину до центру... все зійшло з рук. Тому безкарність породила впевненість» , — йдеться у пості Галини Амеліної.

Варто додати, що в коментарях під постом матері багато хто обурений діями школи.

Скрин коментарів під повідомленням у Facebook Галини Амеліної

На сторінці львівської спеціальної школи Марії Покрови для дітей із порушенням слуху відреагували на звинувачення у буллінгу та заявили, що мати школяра наклепає на навчальний заклад.

"Колектив Школи Марії Покрови обурений повідомленням, яке опублікувала і розповсюджує Галина Амеліна, звинувативши Школу в булінгу. Її син Тимур перебуває на індивідуальній формі навчання, уроки проводяться в першу половину дня згідно з затвердженим розкладом. Все ж таки позашкільні заходи (екскурсії, свята та інше) проходять після закінчення уроків День вишиванки — всеукраїнське свято, а одягати вишиванку цього дня — вибір кожної людини особисто.

Галина Амеліна була попереджена про дату закінчення навчального року заздалегідь. На дошці оголошень школи анонсувалося про дату та час проведення Свята останнього дзвінка. Крім цього дитина брала участь у репетиції напередодні. Галина Амеліна приїхала цього дня із запізненням, але її дитина все ж таки змогла взяти участь в урочистостях і раділа святкуванню разом з усіма. Нам дуже неприємно через інсинуацію та наклепи, які Галина Амеліна періодично висуває проти Школи Марії Покрова» , — йдеться у повідомленні.

Скрин повідомлення з Facebook сторінки школи "Марії Покрови"

Адміністратор сторінки школи у соціальній мережі обмежив коментарі під повідомленням. Станом на сьогодні висвітлюється лише один коментар.

Скрин з коментарем з Facebook сторінки школи "Марії Покрови"

Львівська спеціальна школа Марії Покрови для дітей з вадами слуху розташована на вул. Личаківській, 35. Це комунальна установа Львівської обласної ради.

Директор департаменту освіти та науки ЛОВА Олег Паска повідомив попередньо у ЗМІ, що факт ймовірного буллінгу в школі Марії Покрови перевірить комісія та пообіцяв надати результати перевірки найближчими днями.

Новини.LIVE поспілкувалися з директором школи

Новини.LIVE поспілкувалися з директором школи "Марії Покрови" Любомиром Мостовим, який повідомив, що сьогодні у навчальному закладі відбувається внутрішнє розслідування.

"У нас у школі вже була ювінальна поліція. Також була комісія з обласного департаменту освіти. Чекаємо на вердикти. Від себе додам, що з нашого боку не було конфлікту і з нашого боку порушень не було", — каже директор школи Любомир Мостовий.

Інтерв'ю Новини. LIVE з мамою хлопчика

Про те, що у школі справді проходять перевірки і чому відбувається буллінг ексклюзивно в інтерв'ю Новини.LIVE. розповіла мама хлопчика Галина Амеліна

— Учора мені зателефонували і повідомили про те, що сьогодні об 11:00 ранку відбудеться комісія у школі. Я приїхала до школи о 10:45, але об 11:00 до мене підійшла секретарка школи та запросила до кабінету директора, де вже розпочалося засідання комісії. Тобто, почали без мене.

Бажають "відбілити" школу

— У кабінеті вже були представники департаменту освіти, комунального майна, голова комісії та два представники школи. Ще я побачила, що у коридорі школи зібралися "Глуха громада" та голова громадської організації "УТОГ". Я так зрозуміла, що вони до того мали загальні збори, але мене на них не приваблювали. У мене склалося таке враження, що мета комісії "відбілити" школу і сказати, що все добре.

39 заходів за навчальний рік – був присутній лише на двох

— Коли я намагайся донести людям, що йдеться не про мене, а про те, що скривджена дитина. Я їм порахувала, що моя дитина за весь навчальний рік із 39 заходів, які проводились у школі з дітьми її віку, була приєднана лише двічі. Про відходи тих, хто відбуває в школі мене особисто ніхто не попереджав, ні по телефону, ні смс-кою, інофрмацію "нуль".

Інформація на дошці оголошень

— Мене сьогодні почали звинувачувати, що я не читаю дошки оголошень. На моє зауваження, а як ви доносите інформацію батькам, які мешкають у районах, у селах або користуються колісним кріслом. Мені сказали, що я така мама, що я не цікавлюсь навчанням дитини.

Я заперечила і сказала, що дитині навчається на індивідуальній формі і має призначений куратор — педагог у якого є лише одна дитина — мій Тимур. І це прописано у посадовій інструкції педагога комунікувати з батьками та доносити всю інформацію, що стосується навчального процесу.

Чому не попереджали про заходи у школі

— Це ставлення до мене. Ми раніше мали освітньо-соціально-культурний центр у цій школі і нас "виїдали" протягом п'яти років. Ми займалися з дітьми із комплексними порушеннями. Нас звинувачували, що ми наводили дітей із соціального захисту, що школа виключно для дітей, які не чують. Моя дитина має комплексні порушення: генетичну, складну ваду серця, інтелектуальні порушення... власне займалися такими дітьми.

"Проектують своє ставлення до мене на мою дитину"

Ми займали три кімнати на першому поверсі і, коли ми вже провели ремонт за благодійні кошти, близько 2 мільйонів гривень, ми їх залучили до цієї школи. І тоді нас ще більше почали давити і можна сказати "попросили" із цієї школи. А я була координатором цього центру, і вони (вчителі) проектують своє ставлення до мене на мою дитину. Тому що дитина не мовна, нечутна, вона не може себе захистити.

Хочеш знати —перепитуй

— Повертаючись до сьогоднішньої комісії, я сказала, чому мені не повідомили конкретно о котрій годині, коли і де, в якому форматі відбудеться дійство (останній дзвінок). Тим часом, мені сказали, що це я сама повинна питати. У відповідь я кажу, що в країні воєнний час та з безпеки масові заходи мають зводитися до мінімуму. І якщо тобі не кажуть, що це буде масова дія, то логічно, що її не буде.

"Чому моя дитина не має права

виступати?"

— Раніше представники школи у Facebook писали, що моя дитина була залучена на репітиції останнього дзвоника. Сьогодні на комісії я кажу, чому коли ми приїхали в розпал дійства і моя дитина, яка стояла в сльозах, чому мою дитину не долучили до дітей, які танцювали та співали. Чому моя дитина не має права виступити? Я маю право розуміти, це комунальна установа.

Якби мені повідомили що таке відбуватиметься у школі, я б не одягла свою дитину у вишиванку, чи не привела свою дитину до школи раніше? Або я б нанесла дитині таку корду, щоб вона прийшовши у двір школи стояв і плакав!

Додамо, мама хлопчика Галина Амеліна публічно зверталася до Уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, Міністерства освіти і науки України та до Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова із заявою про буллінг та цькування дитини з інвалідністю у львівській школі "Марії Покрови" для львівської школі "Марії Покрови".