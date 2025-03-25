Всемирный день борьбы с туберкулезом 2025 - как на Львовщине борются с туберкулезом

Генеральный директор "Центра легочного здоровья" Любомир Рак. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 24 марта в мире отмечают Всемирный день борьбы против туберкулеза, напоминая об опасности этой болезни и важности ее профилактики. Эта дата связана с открытием бактерии-возбудителя туберкулеза в 1882 году немецким микробиологом Робертом Кохом.

Что нужно знать о туберкулезе и как можно уберечься, читайте в материале Новини.LIVE.

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В последние годы ситуация с распространением туберкулеза в Украине остается сложной, однако в некоторых регионах есть положительные сдвиги. Так, на Львовщине зафиксировано снижение уровня заболеваемости. Медики объясняют это несколькими ключевыми факторами, среди которых — активная профилактика, расширение программ раннего выявления и эффективное лечение.

"По официальным данным Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, в 2024 году заболеваемость туберкулезом в области снизилась на 12% по сравнению с предыдущим годом. Из-за сопутствующих заболеваний от туберкулеза на Львовщине за прошлый год умерло 79 человек", — говорит генеральный директор "Центра легочного здоровья" Любомир Рак.

По словам генерального директора "Центра легочного здоровья", в каждом районе Львовщины работают лаборатории с современным оборудованием Genexpert, которое позволяет быстро диагностировать туберкулез.

"Чем раньше обнаружим болезнь, тем больше шансов на успешное лечение. Мы имеем все средства для ранней диагностики туберкулеза, и это критически важно. Семейные врачи должны направлять пациентов с подозрительными симптомами на обследование", — говорит Рак.

Главные симптомы

длительный кашель (более 2-3 недель)

повышенная температура тела (особенно вечером)

потеря веса и аппетита

слабость и быстрая утомляемость

ночная потливость.

Как предотвратить туберкулез

Регулярное обследование

Врачи рекомендуют проходить флюорографию хотя бы раз в год. Это позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, когда лечение является наиболее эффективным.

Вакцинация

Все новорожденные в Украине получают прививку от туберкулеза (вакцина БЦЖ). Взрослые могут нуждаться в ревакцинации, если есть риск инфицирования.

Укрепление иммунитета

Здоровый образ жизни — ключ к защите от туберкулеза. Важно иметь сбалансированное питание, заниматься спортом и избегать вредных привычек.

Гигиена и профилактика

Туберкулезом чаще всего болеют люди со сниженным иммунитетом или те, кто длительное время контактирует с носителями бактерий. Поэтому стоит придерживаться элементарных правил гигиены: чаще мыть руки, проветривать помещение, избегать контакта с больными.

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