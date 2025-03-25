Всесвітній день боротьби з туберкульозом 2025 - як на Львівщині борються з туберкульозом

Генеральний директор "Центру легеневого здоров’я" Любомир Рак. Фото: Новини.LIVE

​Щороку 24 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, нагадуючи про небезпеку цієї хвороби та важливість її профілактики. Ця дата пов’язана з відкриттям бактерії-збудника туберкульозу в 1882 році німецьким мікробіологом Робертом Кохом.

Що потрібно знати про туберкульоз та як можна вберегтися, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Останніми роками ситуація з поширенням туберкульозу в Україні залишається складною, однак у деяких регіонах є позитивні зрушення. Так, на Львівщині зафіксовано зниження рівня захворюваності. Медики пояснюють це кількома ключовими факторами, серед яких — активна профілактика, розширення програм раннього виявлення та ефективне лікування.

"За офіційними даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у 2024 році захворюваність на туберкульоз в області знизилася на 12% порівняно з попереднім роком. Через супутні захворювання від туберкульозу на Львівщині за минулий рік померло 79 людей", –— каже генеральний директор "Центру легеневого здоров’я" Любомир Рак.

За словами генерального директора "Центру легеневого здоров’я", у кожному районі Львівщини працюють лабораторії з сучасним обладнанням Genexpert, яке дозволяє швидко діагностувати туберкульоз.

"Чим раніше виявимо хворобу, тим більше шансів на успішне лікування. Ми маємо всі засоби для ранньої діагностики туберкульозу, і це критично важливо. Сімейні лікарі повинні скеровувати пацієнтів із підозрілими симптомами на обстеження", — каже Рак.

Головні симптоми

тривалий кашель (понад 2-3 тижні)

підвищена температура тіла (особливо ввечері)

втрата ваги та апетиту

слабкість і швидка втомлюваність

нічна пітливість.

Як запобігти туберкульозу

Регулярне обстеження

Лікарі рекомендують проходити флюорографію хоча б раз на рік. Це дозволяє виявити хворобу на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.

Вакцинація

Усі новонароджені в Україні отримують щеплення від туберкульозу (вакцина БЦЖ). Дорослі можуть потребувати ревакцинації, якщо є ризик інфікування.

Зміцнення імунітету

Здоровий спосіб життя — ключ до захисту від туберкульозу. Важливо мати збалансоване харчування, займатися спортом і уникати шкідливих звичок.

Гігієна та профілактика

Туберкульозом найчастіше хворіють люди зі зниженим імунітетом або ті, хто тривалий час контактує з носіями бактерій. Тому варто дотримуватися елементарних правил гігієни: частіше мити руки, провітрювати приміщення, уникати контакту з хворими.

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