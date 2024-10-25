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Туман и гололедица — на выходных во Львове будет опасная погода

25 октября 2024 20:12
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на выходные, 26 и 27 октября, от синоптиков
Люди бегут по утрам в парке. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В выходные, 26 и 27 октября, во Львове ожидается приятная осенняя погода для прогулок. Однако утром возможен сильный туман и гололедица.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 26 октября

Завтра во Львове ожидается прохладная и пасмурная погода, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1…+6 °С, днем показатели возрастут до +17 °С.

Погода в Украине 26 октября
Температурная карта на 26 октября. Фото: Метеопост

Также на территории Львовской области и Львова
26 октября ночью и в первой половине дня ожидается сильный туман, видимостью 200-500 м. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Синоптики предупредили жителей региона о первом, желтом уровне опасности.

туман во Львове
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львове 27 октября

В воскресенье, 27 октября, львовян ожидает облачная погода, однако ближе к обеду небо разъяснится. Ночью температурные показатели будут показываться от +5…+10 °С. Днем будет гораздо теплее — воздух прогреется до +19 °С.

Погода в Украине 27 октября
Температурная карта на 27 октября. Фото: Метеопост

Напомним, 26 октября в Украине ожидается прохладная погода, преимущественно без осадков. Однако дожди могут пройти от Черниговской области до Крыма.

В Киеве и области 26 октября температура воздуха будет способствовать прогулкам на открытом воздухе. Днем в столице будет сухо и относительно тепло.

погода Львовская область синоптик ветер туман Львов

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