Прогноз погоди у Львові на вихідні, 26 та 27 жовтня, від синоптиків

Туман і ожеледиця — на вихідних у Львові буде небезпечна погода
На вихідних, 26 та 27 жовтня, у Львові очікується приємна осіння погода для прогулянок. Проте вранці можливий сильний туман та ожеледиця.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 26 жовтня
Завтра у Львові передбачається прохолодна та похмура погода, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься від +1...+6 °С, вдень показники зростуть до +17 °С.
Також на території Львівської області та Львову
26 жовтня вночі та в першій половині дня очікується сильний туман, видимістю 200-500 м. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Синоптики попередили мешканців регіону про перший, жовтий, рівень небезпечності.
Погода у Львові 27 жовтня
У неділю, 27 жовтня, львів'ян чекає хмарна погода, проте ближче до обіду небо роз'ясниться. Вночі температурні показники показуватимуть від +5…+10 °С. Вдень буде значно тепліше — повітря прогріється до +19 °С.
Нагадаємо, 26 жовтня в Україні очікується прохолодна погода, переважно без опадів. Однак дощі можуть пройти від Чернігівської області аж до Криму.
У Києві та області 26 жовтня температура повітря сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Вдень у столиці буде сухо та відносно тепло.
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