Прогноз погоди у Львові на вихідні, 26 та 27 жовтня, від синоптиків

Люди біжать вранці у парку. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 26 та 27 жовтня, у Львові очікується приємна осіння погода для прогулянок. Проте вранці можливий сильний туман та ожеледиця.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 26 жовтня

Завтра у Львові передбачається прохолодна та похмура погода, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься від +1...+6 °С, вдень показники зростуть до +17 °С.

Температурна карта на 26 жовтня. Фото: Метеопост

Також на території Львівської області та Львову

26 жовтня вночі та в першій половині дня очікується сильний туман, видимістю 200-500 м. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Синоптики попередили мешканців регіону про перший, жовтий, рівень небезпечності.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Львові 27 жовтня

У неділю, 27 жовтня, львів'ян чекає хмарна погода, проте ближче до обіду небо роз'ясниться. Вночі температурні показники показуватимуть від +5…+10 °С. Вдень буде значно тепліше — повітря прогріється до +19 °С.

Температурна карта на 27 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні очікується прохолодна погода, переважно без опадів. Однак дощі можуть пройти від Чернігівської області аж до Криму.

У Києві та області 26 жовтня температура повітря сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Вдень у столиці буде сухо та відносно тепло.