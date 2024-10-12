Какую погоду обещают на 13 октября во Львове и Львовской области синоптики

Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода во Львове и области в воскресенье, 13 октября, будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. В другое время суток осадков не ожидается.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Какая погода будет во Львовской области и Львове 13 октября

Ночью и утром будет слабый туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, однако днем его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Ночью ожидается сильные заморозки. Столбики термометров опустятся до 0...-3 °С. Днем +12...+17 °С.

Во Львове ночью сильные заморозки — 0...-2 °С, а днем потеплеет до +12...+14 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Предупреждение от Львовского регионального центра по гидрометеорологии об опасных метеорологических явлениях

Днем в воскресенье, 13 октября, а также в течение суток в понедельник, 14 октября, во Львовской области и Львове ожидаются порывы юго-западного (с переходом на северо-западный ветра) 15–20 метров в секунду (I уровень опасности — желтый).

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 13 октября, погода в Украине будет неоднородной. В некоторых регионах будет дождь. Не обойдется и без заморозков.

Также мы сообщали, что в ближайшие сутки в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Из-за тумана в нескольких областях будет I (желтый) уровень опасности, а в других регионах сильные заморозки повлекут за собой II (оранжевый) уровень опасности.