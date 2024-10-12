Яку погоду обіцяють на 13 жовтня у Львові та Львівській області синоптики

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода у Львові та області в неділю, 13 жовтня, буде хмарною з проясненнями. У другій половині дня можливий невеликий дощ. В інший час доби опадів не очікується.

Про це в суботу, 12 жовтня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Львьвського регіонального центру з гідрометеорології

Яка погода буде у Львівській області та Львові 13 жовтня

Уночі та вранці буде слабкий туман. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, однак удень його пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду. Уночі очікується сильний заморозок. Стовпчики термометрів опустяться до 0...-3 °С. Удень +12...+17 °С.

У Львові вночі буде сильний заморозок — 0...-2 °С, а вдень потеплішає до +12...+14 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Попередження від Львівського регіонального центру з гідрометеорології про небезпечні метеорологічні явища

Удень у неділю, 13 жовтня, а також упродовж доби в понеділок, 14 жовтня, у Львівській області та Львові очікуються пориви південно-західного (з переходом на північно-західний вітру) 15–20 метрів за секунду (I рівень небезпечності — жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 13 жовтня, погода в Україні буде неоднорідною. У деяких регіонах дощитиме. Не обійдеться й без заморозків.

Також ми повідомляли, що найближчої доби в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Через туман у кількох областях буде I (жовтий) рівень небезпечності, а в інших регіонах сильні заморозки спричинять II (помаранчевий) рівень небезпечності.