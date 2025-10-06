Прогноз погоды на 7 октября - какой будет погода во Львове завтра

Туманный осенний день. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 октября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Пост канал Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Какой будет погода во Львове завтра

Ночью и утром стоит быть осторожными из-за тумана, который может снизить видимость.

Ветер ночью будет южный со скоростью 2-5 м/с, днем изменит направление на северо-восточный и усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +2...+7 °С, днем прогреется до +9...+14 °С.

В самом Львове ночью ожидается +3...+5 °С, а днем термометры покажут +11...+13 °С.

