Туман накроет город — какая погода будет во Львове завтра

Туман накроет город — какая погода будет во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 19:28
Прогноз погоды на 7 октября - какой будет погода во Львове завтра
Туманный осенний день. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 октября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

Пост канал Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Какой будет погода во Львове завтра

Ночью и утром стоит быть осторожными из-за тумана, который может снизить видимость.

Ветер ночью будет южный со скоростью 2-5 м/с, днем изменит направление на северо-восточный и усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +2...+7 °С, днем прогреется до +9...+14 °С.

В самом Львове ночью ожидается +3...+5 °С, а днем термометры покажут +11...+13 °С.

Напомним, что 7 октября в Харькове и области ожидается сухая и умеренно теплая погода, однако на реке Северский Донец фиксируют дальнейшее снижение уровня воды, что может достичь отметки опасности.

А синоптик Наталья Диденко раскрыла, что 7 октября в некоторых областях возможно потепление.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
