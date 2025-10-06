Відео
Головна Львів Туман накриє місто — якою буде погода у Львові завтра

Туман накриє місто — якою буде погода у Львові завтра

Дата публікації: 6 жовтня 2025 19:28
Прогноз погоди на 7 жовтня - якою буде погода у Львові завтра
Туманний осінній день. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 7 жовтня, у Львові та на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Пост канал Львівського РЦГМ. Фото: скриншот

Якою буде погода у Львові завтра

Вночі та вранці варто бути обережними через туман, який може знизити видимість.

Вітер уночі буде південний зі швидкістю 2–5 м/с, вдень змінить напрямок на північно-східний і посилиться до 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься у проміжку +2...+7 °С, вдень прогріється до +9...+14 °С.

У самому Львові вночі очікується +3...+5 °С, а вдень термометри покажуть +11...+13 °С. 

Нагадаємо, що 7 жовтня у Харкові та області очікується суха і помірно тепла погода, однак на річці Сіверський Донець фіксують подальше зниження рівня води, що може досягти позначки небезпеки.

А синоптикиня Наталка Діденко розкрила, що 7 жовтня у деяких областях можливе потепління.

погода Львів осінь прогноз погоди холод
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
