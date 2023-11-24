В 2024 году бюджет Львовщины будет меньше на 40%, — ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Новини.LIVE

Прогнозируемый бюджет грн. Это почти на 40% меньше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал глава ОВА Максим Козицкий, сообщают Новини.LIVE.

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Бюджет Львовской области в 2024 году

В следующем году бюджет Львовской области упадет на 40%. Теперь НДФЛ от воинских частей будет идти в госбюджет, а средства направят на военных. В то же время заберут все государственные субвенции и дотации, которые были в предыдущие годы. Также будет уменьшена государственная субвенция по образованию.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Новини.LIVE.

По словам Козицкого, в 2024 году областной бюджет составит 6,168 млрд грн, из которых 72% защищены расходы на энергоносители, из них 4,4 млрд грн — на содержание коммунальных учреждений и зарплаты работникам.

"Мы забрали все возможное, чтобы уменьшить эти расходы. Здесь совершенно нет расходов на празднование, премирование, цветы и подарки", — сказал он.

Кроме того, 100 млн грн оставили на содержание дорог, из которых 70 млн — на содержание дорог зимой.

Также 17 млн грн предусмотрели в помощь ветеранам, планирующим открыть свой бизнес.

Бюджет Львовской области в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что один из основных приоритетов оборонного бюджета в 2024 году — это ракетное вооружение и боеприпасы. В то же время правительство просит Минобороны максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производства.

Кроме того, Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов оружия в армию. По новой процедуре поставки оружия и техники сократятся до 20 дней.