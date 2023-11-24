У 2024 році бюджет Львівщини буде меншим на 40%, — ОВА

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Новини.LIVE

Прогнозований бюджет Львівської області у 2024 році становитиме понад 6 млрд грн. Це майже на 40% менше, ніж було торік.

Про це розповів голова ОВА Максим Козицький, повідомляють Новини.LIVE.

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Бюджет Львівської області у 2024 році

У наступному році бюджет Львівщини впаде на 40%. Тепер ПДФО від військових частин буде прямувати в держбюджет, а кошти спрямують на військових. Водночас заберуть всі державні субвенції та дотації, які були в попередні роки. Також буде зменшена державна субвенція на освіту.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Новини.LIVE

За словами Козицького, у 2024 році обласний бюджет становитиме 6,168 млрд грн, з яких 72% — захищені видатки на енергоносії, з них 4,4 млрд грн — на утримання комунальних установ та зарплати працівникам.

"Ми позабирали все можливе, щоб зменшити ці видатки. Тут абсолютно немає видатків на святкування, преміювання, квіти і подарунки", — сказав він.

Крім того, 100 млн грн залишили на утримання доріг, з яких 70 млн — на утримання доріг взимку.

Також 17 млн грн передбачили на допомогу ветеранам, які планують відкрити свій бізнес.

Бюджет Львівщини у 2024 році. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що один з основних пріоритетів оборонного бюджету у 2024 році — це ракетне озброєння та боєприпаси. Водночас Уряд просить Міноборони максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробництва.

Крім того, Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська. За новою процедурою постачання зброї та техніки скоротиться до 20 днів.