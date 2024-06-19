На войне погиб военный Марьян Панько

Погибший воин Марьян Панько. Фото: пресс-служба Дрогобычского городского совета

В районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Марьян Панько. У воина осталась мама, жена и пятилетний сын.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета .

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Погибшему воину был 41 год. Он родом из Стебника Дрогобычского района Львовской области. Получил высшее юридическое образование. После окончания университета занимался адвокатской практикой в Киеве.

"В 2023 году добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать целостность и суверенитет родного государства. Погиб воин в ночь на 4 мая во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что у павшего героя остались мама, жена и пятилетний сын.

"Похоронят воина в Киеве в четверг, 20 июня. Прощание состоится в Михайловском Соборе в 12:00", — добавили в сообщении.

Напомним, 18 июня состоялось прощание с военным летчиком . У него был позывной "Бджоляр", он защищал Украину с начала полномасштабного вторжения России.

А 14 июня состоялась церемония прощания с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой. Провести погибшую военную на Майдане Незалежности пришли сотни человек.