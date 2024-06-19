Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow В боях погиб Герой Украины из Львовской области arrow

В боях погиб Герой Украины из Львовской области

19 июня 2024 14:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На войне погиб военный Марьян Панько
Погибший воин Марьян Панько. Фото: пресс-служба Дрогобычского городского совета
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Марьян Панько. У воина осталась мама, жена и пятилетний сын.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета .

Читайте также:

Что известно о Марьяне Панько

Погибшему воину был 41 год. Он родом из Стебника Дрогобычского района Львовской области. Получил высшее юридическое образование. После окончания университета занимался адвокатской практикой в Киеве.

"В 2023 году добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать целостность и суверенитет родного государства. Погиб воин в ночь на 4 мая во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области", — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что у павшего героя остались мама, жена и пятилетний сын.

"Похоронят воина в Киеве в четверг, 20 июня. Прощание состоится в Михайловском Соборе в 12:00", — добавили в сообщении.

Напомним, 18 июня состоялось прощание с военным летчиком . У него был позывной "Бджоляр", он защищал Украину с начала полномасштабного вторжения России.

А 14 июня состоялась церемония прощания с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой. Провести погибшую военную на Майдане Незалежности пришли сотни человек.

Киев
Герой Украины
военнослужащие
похороны
Львов
погибшие
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности