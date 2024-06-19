На війні загинув військовий Мар'ян Панько

У боях загинув Герой України зі Львівщини
В районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання загинув Мар'ян Панько. У воїна залишилась мама, дружина та п’ятирічний син.
Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
Що відомо про Мар'яна Панька
Загиблому воїну був 41 рік. Він родом зі Стебника Дрогобицького району Львівської області. Отримав вищу юридичну освіту. Після закінчення університету займався адвокатською практикою у Києві.
"У 2023 році добровільно вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави. Загинув воїн у ніч проти 4 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар’їнка, Донецької області", — йдеться у повідомленні міськради.
Зазначається, що у полеглого героя залишились мама, дружина та п’ятирічний син.
"Поховають воїна у Києві у четвер, 20 червня. Чин похорону буде здійснено у Михайлівському Соборі о 12:00", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня відбулося прощання з військовим льотчиком. Він мав позивний "Бджоляр" та захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
А 14 червня відбулася церемонія прощання з військовослужбовицею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою. Провести загиблу військову на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
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