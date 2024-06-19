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У боях загинув Герой України зі Львівщини

19 червня 2024 14:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На війні загинув військовий Мар'ян Панько
Загиблий воїн Мар'ян Панько. Фото: пресслужба Дрогобицької міської ради
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час виконання бойового завдання загинув Мар'ян Панько. У воїна залишилась мама, дружина та п’ятирічний син.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

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Що відомо про Мар'яна Панька

Загиблому воїну був 41 рік. Він родом зі Стебника Дрогобицького району Львівської області. Отримав вищу юридичну освіту. Після закінчення університету займався адвокатською практикою у Києві.

 "У 2023 році добровільно вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати цілісність та суверенітет рідної держави. Загинув воїн у ніч проти 4 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар’їнка, Донецької області", — йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що у полеглого героя залишились мама, дружина та п’ятирічний син.

"Поховають воїна у Києві у четвер, 20 червня. Чин похорону буде здійснено у Михайлівському Соборі о 12:00", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня відбулося прощання з військовим льотчиком. Він мав позивний "Бджоляр" та захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

А 14 червня відбулася церемонія прощання з військовослужбовицею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою. Провести загиблу військову на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.

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