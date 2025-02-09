Во Львове работники ТЦК якобы похитили Степана Бильченко, впоследствии его нашли избитым — что говорят в военкомате

Военнообязанный гражданин Украины. Фото: "Время"

Во Львове разгорелся новый скандал относительно действий работников Территориального центра комплектования (ТЦК). Военнослужащих обвинили в похищении сотрудника львовского университета Ивана Франко и монитора ОО "Gender Stream" Степана Бильченко, которого потом нашли на обочине дороги под Киевом в тяжелом состоянии.

Сообщение об инциденте разместила в Facebook пресс-служба ОО "Gender Stream" и друг пострадавшего Владислав Кононов.

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Что известно о ситуации

В ОО "Gender Stream" сообщают, что Степана Бильченко похитили во Львове возле Стрыйского рынка 7 февраля утром.

"7 февраля во Львове в районе Стрыйского рынка около 9:00 утра похитили Степана Бильченко. Об этом сообщил сосед Степана. На следующий день его нашли на обочине дороги под Житомиром в тяжелом состоянии. Диагноз: отек мозга, перелом основания черепа, гематома. Его случайно заметил водитель, который вызвал скорую", — говорится в сообщении.

Сообщение ОО "Gender Stream" в Facebook

Друг пострадавшего Владислав Кононов написал, что Бильченко забрали якобы работники ТЦК и заставили пройти ВВК, а на следующий день его нашли избитым.

"Бильченко Степан Борисович был похищен работниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра, когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия. Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра. Большинство врачей он даже не посетил", — отметил Кононов.

Избитый Степан Бильченко. Фото: Владислав Кононов

Друг подчеркнул, что Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия не приняла во внимание его жалобы. Также, по словам Кононова, его друг имел основания для отсрочки.

"Его незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00. Степан оказался очень быстро под Киевом. Как сложилась ситуация не известно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев — его нашел на обочине трассы", — рассказывает мужчина.

Кононов добавил, что в больнице у Бильченко диагностировали отек мозга, перелом черепа и геммотому. Мужчина находится сейчас в критическом состоянии.

Сообщение Кононова в Facebook

Реакция ТЦК и военных

Львовский областной Центр комплектования в Facebook сообщил, что Бильченко не состоял на воинском учете ни в одном из военкоматов, поэтому и был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП.

"Во время проверки военно-учетных документов, было выяснено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК и СП. Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и в течение длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины. Поэтому гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что в образовательной сфере, в которой работал Бильченко, право на получение отсрочки от военной службы имеют научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень.

"Гражданин Бильченко, который работал лаборантом, не имел права на отсрочку. Соответственно 5 февраля 2025 года был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки", — отметили в военкомате.

Сообщение Львовского областного ТЦК в Facebook

В 199-м учебном центре Десантно-штурмовых войск (ДШВ), куда, вероятно, направили Бильченко, прокомментировали ситуацию с избиением работника львовского университета.

Там заявили, что он находился в СОЧ с 7 февраля и признался "в своем поступке" правоохранителям. В то же время деталей относительно обстоятельств травмирования и ответственных за это лиц в центре не предоставили.

"Данное лицо 07.02.2025 совершило СОЧ и призналось в своем поступке представителям полиции. Лицо также призналась, что СОЧ было спланировано, есть подтверждающие материалы. Поэтому перед тем как распространять информацию, необходимо изучить факты", — отметили в учебном центре.

Сообщение 199-го учебного центра ДШВ в Facebook

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