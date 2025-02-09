У Львові працівники ТЦК нібито викрали Степана Більченка, згодом його знайшли побитим — що кажуть у військкоматі

Військовозобов'язаний громадянин України. Фото: "Час"

У Львові розгорівся новий скандал щодо дій працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). Військовослужбовців звинуватили у викраденні співробітника львівського університету Івана Франка та монітора ГО "Gender Stream" Степана Більченка, якого потім знайшли на узбіччі дороги під Києвом у важкому стані.

Допис про інцидент розмістила у Facebook пресслужба ГО "Gender Stream" та друг потерпілого Владислав Кононов.

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Що відомо про ситуацію

У ГО "Gender Stream" повідомляють, що Степана Більченка викрали у Львові біля Стрийського ринку 7 лютого вранці.

"7 лютого у Львові в районі Стрийського ринку близько 09:00 ранку викрали Степана Більченка. Про це повідомив сусід Степана. Наступного дня його знайшли на узбіччі дороги під Житомиром у важкому стані. Діагноз: набряк мозку, перелом основи черепа, гематома. Його випадково помітив водій, який викликав швидку", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ГО "Gender Stream" у Facebook

Друг постраждалого Владислав Кононов написав, що Більченка забрали нібито працівники ТЦК та змусили пройти ВЛК, а наступного дня його знайшли побитим.

"Більченка Степана Борисовича, було викрадено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 09:00 ранку, коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години, без належного медичного огляду. Більшість лікарів він навіть не відвідав", — зазначив Кононов.

Побитий Степан Більченко. Фото: Владислав Кононов

Друг підкреслив, що Більченко страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія не взяла до уваги його скарги. Також, за словами Кононова, його друг мав підстави для відстрочки.

"Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00. Степан опинився дуже швидко під Києвом. Як склалась ситуація — невідомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ — його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку", — розповідає чоловік.

Кононов додав, що в лікарні у Більченка діагностували набряк мозку, перелом черепа та гемотому. Чоловік знаходиться зараз в критичному стані.

Повідомлення Кононова у Facebook

Реакція ТЦК та військових

Львівський обласний Центр комплектування у Facebook повідомив, що Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з військкоматів, тому і був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП.

"Під час перевірки військово-облікових документів, було з’ясовано, що громадянин Більченко Степан Борисович не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП. Відповідно громадянин Більченко не оновлював військово-облікові дані, чим послідовно й впродовж тривалого часу ігнорував свій обов’язок громадянина України. Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно з висновком якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не представив", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що в освітній сфері, в якій працював Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

"Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку. Відповідно 5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки", — наголосили у військкоматі.

Повідомлення Львівського обласного ТЦК у Facebook

У 199-му навчальному центрі Десантно-штурмових військ (ДШВ), куди, ймовірно, направили Більченка, прокоментували ситуацію з побиттям працівника львівського університету.

Там заявили, що він перебував у СЗЧ з 7 лютого та зізнався "у своєму вчинку" правоохоронцям. Водночас деталей щодо обставин травмування та відповідальних за це осіб у центрі не надали.

"Дана особа 07.02.2025 вчинила СЗЧ та зізналась у своєму вчинкові представникам поліції. Особа також зізналась, що СЗЧ було сплановане, є підтверджуючі матеріали. Тому перед тим як поширювати зраду, необхідно вивчити факти", — наголосили у навчальному центрі.

Повідомлення 199-го навчального центру ДШВ у Facebook

Раніше ми писали, що у Сумах чоловік помер в лікарні від черепно-мозкової травми після конфлікту з військовим.

Також ми розповідали, що в Україні представники ЗСУ чи інших військових формувань не можуть чинити насильство над цивільними.