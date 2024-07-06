Выяснилось, что жить во Львове, Киеве и Одессе более чем в четыре раза дешевле, чем в Нью-Йорке

Центр Львова. Фото: pixels.com

По полугодовым данным мирового рейтинга городов мира NUMBEO оказалось, что жизнь в основных украинских городах примерно в четыре раза дешевле, чем в "большом яблоке", как называют Нью-Йорк. В этом году в рейтинг вошли Львов, Киев и Одесса, хотя до войны в нем присутствовали Днепр и Харьков.

Сам рейтинг уже доступен в субботу, 6 июня, на сайте NUMBEO.

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Создатели рейтинга утверждают, что принимают во внимание многие факторы, влияющие на позиции в рейтинге. В частности, учитывается стоимость и аренда жилья, цены на пищевые продукты, средняя зарплата в городе, цена на развлечения и так далее.

В рейтинге Львов занял 204 строчку

Обычно самые высокие позиции в рейтинге занимают самые известные города. Первые две позиции занимают швейцарская Женева и Цюрих, в которых жить дороже всего в мире. "Бронза" остается за Нью-Йорком.

Так выглядит топ-пять самых дорогих городов мира

Итак, оказалось, что по сравнению с Нью-Йорком жизнь во Львове, которой занял 204-ю позицию из 218, обходится в четыре раза дешевле. К примеру, жилье во Львове стоит 25,8% от стоимости подобного в "большом яблоке". Аренда квартиры — всего 9,5% от аренды в Нью-Йорке, в четверо дешевле будут и пищевые продукты, а рестораны — в пять раз дешевле. При этом средняя зарплата во Львове всего в 2,5 раза меньше, чем в Нью-Йорке (44,5%).

Украинская столица заняла в рейтинге мировых городов 199-ю позицию, а Одесса на 202-м месте. Индекс стоимости и аренды жилья в этих городах немного больше, чем у Львова (28,6% и 27,2% соответственно), но средняя зарплата меньше (43,7% и 40,4%).

Интересно, что в последние полгода с момента обнародования предыдущего рейтинга стоимость жизни во Львове, Одессе и Киеве снизилась примерно на 3,5%.

Ранее сообщалось, что по рейтингу издания The Economist Киев оказался в десятке самых плохих городов для жизни.

Вместе с тем более десятка украинских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира.