З'ясувалось, що жити у Львові, Києві та Одесі більш ніж в чотири рази дешевше, ніж у Нью-Йорку

Центр Львова. Фото: pixels.com

За піврічними даними світового рейтингу міст планети NUMBEO виявилось, що життя в основних українських містах приблизно в чотири рази дешевше, ніж у "великому яблуці", як називають Нью-Йорк. Цього року до рейтингу увійшли Львів, Київ та Одеса, хоча до війни в ньому були присутні Дніпро та Харків.

Сам рейтинг вже доступний у суботу, 6 червня, на сайті NUMBEO.

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Творці рейтингу стверджують, що беруть до уваги багато чинників, які впливають на позиції в рейтингу. Зокрема, враховується вартість та оренда житла, ціни на харчові продукти, середня зарплата в місті, ціна на розваги та таке інше.

В рейтингу Львів посів 204-ту сходинку

Звичайно, найвищі позиції в рейтингу посідають найвідоміші міста. На перших двох позиціях швейцарська Женева та Цюрих, в яких жити найдорожче у світі. "Бронза" залишається за Нью-Йорком.

Так виглядає топ-5 найдорожчих міст світу

Отже, виявилось, що у порівнянні з Нью-Йорком життя у Львові, якій посів 204-ту позицію з 218, обходиться в четверо дешевше. Наприклад, житло у Львові коштує 25,8% від вартості подібного у "великому яблуці". Оренда квартири — 9,5% від оренди у Нью-Йорку, в четверо дешевшими будуть і харчові продукти, а ресторани у п'ять разів дешевші. При цьому середня зарплата у Львові лише у 2,5 раза менша, ніж у Нью-Йорку (44,5%).

Українська столиця посіла у рейтингу світових міст 199-ту позицію, а Одеса — на 202-му місці. Індекс вартості та оренди житла в цих містах трохи більший, ніж у Львова (28,6% та 27,2% відповідно), але середні зарплати менші (43,7% та 40,4%).

Цікаво, що останні пів року з моменту оприлюднення попереднього рейтингу вартість життя у Львові, Одесі та Києві знизилась приблизно на 3,5%.

Раніше повідомлялось, що за рейтингом видання The Economist Київ опинився у десятці найгірших міст для життя.

Разом з тим понад десяток українських університетів увійшло до рейтингу найкращих вищих навчальних закладів світу.