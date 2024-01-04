Польские фермеры возобновили блокаду движения грузовиков на границе с Украиной 4 января

Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: Anastasiia Smoliyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

В Польше на пограничном контрольно-пропускном пункте "Шегини — Медика" снова началось блокирование движения украинских грузовиков. На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков.

Об этом Новини.LIVE сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По информации Демченко, сегодня утром, 4 января, в 09:00 польские фермеры возобновили блокаду движения украинских грузовиков перед пунктом пропуска "Медика" в Польше. Спикер заявил, что в результате блокирования движения транспорта возможно усложнение пересечения границы и движения авто как на выезд из Польши, так и на въезд.

"На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков. В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта", — отметил Демченко.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, украинские таможенники принимают все необходимые меры для прекращения блокады границы. А также отслеживают ситуацию и работают над взаимодействием с польскими коллегами по порядку дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пересекать КПП.

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", которые планировали возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

Добавим, польские фермеры заявили, что отмена подобных забастовок на границе возможна только в том случае, если они получат письменное подтверждение, что их требования будут выполнены.

Ранее мы писали, что ночью 30 декабря на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли забастовки. В результате этого граница была частично заблокирована.