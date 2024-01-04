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У ДПСУ підтвердили відновлення блокування польськими фермерами КПП "Шегині — Медика"

4 січня 2024 10:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ДПСУ підтвердили відновлення блокування польськими фермерами КПП "Шегині — Медика"
Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Польщі на прикордонному контрольно-пропускному пункту "Шегині — Медика" знову розпочалося блокування руху українських вантажівок. На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800  вантажівок.

Про це Новини.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За інформацією Демченка, сьогодні зранку, 4 січня, о 09:00 польські фермери відновили блокаду руху українських вантажівок перед пунктом пропуску "Медика" у Польщі. Речник заявив, що в результаті блокування руху транспорту можливе ускладнення перетину кордону та руху авто як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. 

"На цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 800  вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легкового транспорту", — зауважив Демченко. 

Новина доповнюється...

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