На Львовщине зафиксировали очереди на границе — детали от ГПСУ

В ГПСУ предупредили об очередях на одном из пунктов пропуска
Во Львовской области в одном из пунктов пропуска зафиксировали очереди автомобилей. Речь идет о "Шегини".
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Скопление авто на границе
"В пункте пропуска "Шегини" наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд из Украины", — говорится в сообщении.
Пограничники советуют для уменьшения времени ожидания планировать свой маршрут через другие пункты пропуска.
Напомним, мы писали, что категорически запрещено провозить в Польшу через границу.
Также для въезда в ЕС украинцам понадобится платное разрешение ETIAS, хотя безвиз сохранится.
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