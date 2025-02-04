На Львовщине зафиксировали очереди на границе — детали от ГПСУ

Очереди на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львовской области в одном из пунктов пропуска зафиксировали очереди автомобилей. Речь идет о "Шегини".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Скопление авто на границе

"В пункте пропуска "Шегини" наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд из Украины", — говорится в сообщении.

Пограничники советуют для уменьшения времени ожидания планировать свой маршрут через другие пункты пропуска.

Пост Западного регионального управления ГПСУ Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что категорически запрещено провозить в Польшу через границу.

Также для въезда в ЕС украинцам понадобится платное разрешение ETIAS, хотя безвиз сохранится.