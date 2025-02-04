На Львівщині зафіксували черги на кордоні — деталі від ДПСУ

У ДПСУ попередили про черги на одному з пунктів пропуску
У Львівській області в одному з пунктів пропуску зафіксували черги автомобілів. Йдеться про "Шегині".
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Скупчення авто на кордоні
"У пункті пропуску "Шегині" спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд з України", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники радять для зменшення часу очікування планувати свій маршрут через інші пункти пропуску.
Нагадаємо, ми писали, що категорично заборонено провозити до Польщі через кордон.
Також для в’їзду в ЄС українцям знадобиться платний дозвіл ETIAS, хоча безвіз збережеться.
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