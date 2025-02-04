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У ДПСУ попередили про черги на одному з пунктів пропуску

4 лютого 2025 17:39
Аркадій Пастула - Редактор
На Львівщині зафіксували черги на кордоні — деталі від ДПСУ
Черги на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Аркадій Пастула - Редактор

У Львівській області в одному з пунктів пропуску зафіксували черги автомобілів. Йдеться про "Шегині".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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"У пункті пропуску "Шегині" спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд з України", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники радять для зменшення часу очікування планувати свій маршрут через інші пункти пропуску.

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Допис Західного регіонального управління ДПСУ України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що категорично заборонено провозити до Польщі через кордон.

Також для в’їзду в ЄС українцям знадобиться платний дозвіл ETIAS, хоча безвіз збережеться.

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