В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на въезде в Украину
Заблокированными для украинских грузовиков остаются четыре пункта пропуска на польско-украинской границе. В то же время в очередях на въезд в Украину находится более 5 тыс. единиц грузового транспорта.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии УП.
Очереди на границе с Украиной
Так, по информации польских пограничников, в очередях по направлению Украины на четырех заблокированных направлениях находится 3600 грузовиков:
- пункт пропуска Шегини — 1000 грузовиков;
- Рава-Русская — 600 грузовиков;
- Краковец — 500 грузовиков;
- Ягодин — 1500 грузовиков.
Также на утро 20 декабря со стороны Словакии в пункт пропуска "Ужгород" стояли в очередях 570 грузовиков. Там временно прекращена блокировка движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины.
Кроме того, в очереди на выезд из Украины утром было зарегистрировано 700 грузовиков. В направлении Венгрии движение совершается, но очереди имеются. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 250 грузовиков.
А из Румынии в направлении пункта пропуска "Порубное" в очередях стояло 800 грузовиков.
Напомним, что польский журналист спросил Владимира Зеленского о том, наступит ли компромисс с его страной по поводу блокады на границе. Также он поинтересовался, как президент Украины видит отношения с Польшей и какие изменения нужны для этого. На что Зеленский ответил резко, заявив, что он "не тряпка", а защищает интересы своей страны.
Также мы писали, что 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".
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