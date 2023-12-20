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В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на въезде в Украину

20 декабря 2023 15:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на въезде в Украину
Украинские грузовики на границе. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заблокированными для украинских грузовиков остаются четыре пункта пропуска на польско-украинской границе. В то же время в очередях на въезд в Украину находится более 5 тыс. единиц грузового транспорта.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии УП.

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Очереди на границе с Украиной

Так, по информации польских пограничников, в очередях по направлению Украины на четырех заблокированных направлениях находится 3600 грузовиков:

  • пункт пропуска Шегини — 1000 грузовиков;
  • Рава-Русская — 600 грузовиков;
  • Краковец — 500 грузовиков;
  • Ягодин — 1500 грузовиков.

Также на утро 20 декабря со стороны Словакии в пункт пропуска "Ужгород" стояли в очередях 570 грузовиков. Там временно прекращена блокировка движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины.

Кроме того, в очереди на выезд из Украины утром было зарегистрировано 700 грузовиков. В направлении Венгрии движение совершается, но очереди имеются. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 250 грузовиков.

А из Румынии в направлении пункта пропуска "Порубное" в очередях стояло 800 грузовиков.

Напомним, что польский журналист спросил Владимира Зеленского о том, наступит ли компромисс с его страной по поводу блокады на границе. Также он поинтересовался, как президент Украины видит отношения с Польшей и какие изменения нужны для этого. На что Зеленский ответил резко, заявив, что он "не тряпка", а защищает интересы своей страны.

Также мы писали, что 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".

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