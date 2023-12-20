У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять в чергах на в'їзді в Україну

Українські вантажівки на кордоні. Фото: ДПСУ

Наразі заблокованими для українських вантажівок залишаються чотири пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Водночас в чергах на в'їзд до України перебувають понад 5 тис. одиниць вантажного транспорту.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко у коментарі УП.

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Так, за інформацією польських прикордонників, у чергах в напрямку України на чотирьох заблокованих напрямках знаходиться 3600 вантажівок:

пункт пропуску Шегині — 1000 вантажівок;

Рава-Руська — 600 вантажівок;

Краківець — 500 вантажівок;

Ягодин — 1500 вантажівок.

Також станом на ранок 20 грудня зі сторони Словаччини до пункту пропуску "Ужгород" стояли в чергах 570 вантажівок. Там тимчасово припинено блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.

Крім того, в єЧерзі на виїзд з України вранці було зареєстровано 700 вантажівок. У напрямку Угорщини рух здійснюється, але черги присутні. У бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

А з Румунії на напрямку пункту пропуску "Порубне" в чергах стояло 800 вантажівок.

Нагадаємо, що польський журналіст запитав Володимира Зеленського про те, чи настане компроміс з його країною щодо блокади на кордоні. Також він поцікавився, як президент України бачить відносини з Польщею та які зміни для цього потрібні. На що Зеленський відповів різко, заявивши, що він "не тряпка", а захищає інтереси своєї країни.

Також ми писали, що 18 грудня, польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".