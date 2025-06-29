Дрогобыч атаковала РФ 29 июня — часть города без света

Спасатель на месте удара. Иллюстративное фото: facebook.com_DSNSODE

Российские войска в ночь на 29 июня атаковали Дрогобыч во Львовской области. В результате обстрелов часть города осталась без света и поднялся уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете и председатель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.

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В результате ночной атаки РФ в Дрогобычском районе зафиксировали попадание в объект промышленной инфраструктуры. Местных жителей призывают оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без необходимости и плотно закрыть окна.

"Если возникла необходимость выйти на улицу, используйте средства защиты органов дыхания, такие как респиратор или влажную маску. Употребляйте много воды, желательно щелочной, и избегайте физических нагрузок. Проведите в помещении влажную уборку и постоянно увлажняйте воздух. В случае, если вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь за медицинской помощью", — отметили в Дрогобычской городской больнице.

Скриншот сообщения больницы

В то же время Кулиняк рассказал, что российские войска атаковали город дронами и ракетами. Сейчас на месте попадания в объект промышленной инфраструктуры работают все экстренные службы.

Кроме того, из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. К счастью, по состоянию на сейчас сообщений о пострадавших или погибших нет. Информация уточняется.

Скриншот сообщения Степана Кулиняка

Напомним, 29 июня в Полтаве в результате российской массированной комбинированной атаки пострадал железнодорожный вокзал. Там выбиты окна и двери, частично разрушены потолки.

Всего этой ночью оккупанты выпустили по Украине более 500 воздушных целей, среди которых были ракеты различных типов и дроны. Попадания зафиксированы в шесть объектов, а обломки упали в восьми локациях.