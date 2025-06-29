Дрогобич атакувала РФ 29 червня — частина міста без світла

Рятувальник на місці удару. Ілюстративне фото: facebook.com_DSNSODE

Російські війська у ніч проти 29 червня атакували Дрогобич у Львівській області. Внаслідок обстрілів частина міста залишилась без світла та піднявся рівень забруднення повітря.

Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді та голова Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк.

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Обстріли Дрогобича 29 червня

Внаслідок нічної атаки РФ у Дрогобицькому районі зафіксували влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Місцевих мешканців закликають залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби та щільно зачинити вікна.

"Якщо виникла необхідність вийти на вулицю, використовуйте засоби захисту органів дихання, такі як респіратор або вологу маску. Вживайте багато води, бажано лужної, та уникайте фізичних навантажень. Проведіть у приміщенні вологе прибирання та постійно зволожуйте повітря. У випадку, якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться за медичною допомогою", — наголосили у Дрогобицькій міській лікарні.

Скриншот допису лікарні

Водночас Кулиняк розповів, що російські війська атакували місто дронами та ракетами. Зараз на місці влучання в об’єкт промислової інфраструктури працюють всі екстрені служби.

Крім того, через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням. На щастя, станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає. Інформація уточнюється.

Скриншот допису Степана Кулиняка

Нагадаємо, 29 червня в Полтаві внаслідок російської масованої комбінованої атаки постраждав залізничний вокзал. Там вибито вікна та двері, частково зруйновано стелі.

Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні понад 500 повітряних цілей, серед яких були ракети різних типів та дрони. Влучання зафіксовані у шість об’єктів, а уламки впали у восьми локаціях.