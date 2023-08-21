В Дрогобыче снесли памятник герою Советского Союза Геврику

Демонтированный памятник советскому деятелю Григорию Геврику. Фото: Lviv.Media

В Дрогобыче памятник герою Советского Союза Григорию Геврику снесли. Местные депутаты хотели оставить монумент, однако украинизировать.

Об этом 20 августа сообщил советник начальника Львовской ОВА Олег Радик.

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"Памятник герою Советского Союза Геврику в Дрогобыче, который местные депутаты и председатель решили сохранить, не выдержал жары ночью", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине хотят расширить перечень памятников, не считающихся объектами культурного наследия. Предложенный законопроект расширит перечень памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия. К тому же, он дополняет критериями отнесения объектов культурного наследия к символам Российской имперской или советской тоталитарной политики.

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