В Дрогобыче снесли памятник герою Советского Союза Геврику
В Дрогобыче памятник герою Советского Союза Григорию Геврику снесли. Местные депутаты хотели оставить монумент, однако украинизировать.
Об этом 20 августа сообщил советник начальника Львовской ОВА Олег Радик.
Монумент не пережил ночь на 20 августа
"Памятник герою Советского Союза Геврику в Дрогобыче, который местные депутаты и председатель решили сохранить, не выдержал жары ночью", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине хотят расширить перечень памятников, не считающихся объектами культурного наследия. Предложенный законопроект расширит перечень памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия. К тому же, он дополняет критериями отнесения объектов культурного наследия к символам Российской имперской или советской тоталитарной политики.
Также мы рассказывали, чтов Одессе продолжается голосование по переименованию районов. За несколько дней до завершения появились лидеры новых названий.