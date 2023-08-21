У Дрогобичі знесли пам’ятник герою Радянського Союзу Геврику
В Дрогобичі пам’ятник герою Радянського Союзу Григорію Геврику знесли. Місцеві депутати хотіли монумент залишити, однак українізувати.
Про це 20 серпня повідомив радник начальника Львівської ОВА Олег Радик.
Монумент не пережив ніч на 20 серпня
"Памʼятник герою Радянського Союзу Геврику в Дрогобичі, який місцеві депутати і голова вирішили зберегти, не витримав спеки уночі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини. Запропонований законопроєкт розширить перелік пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єкти культурної спадщини. До того ж він доповнює критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів Російської імперської або радянської тоталітарної політики.
Також, ми розповідали, що в Одесі триває голосування з перейменування районів. За кілька днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.