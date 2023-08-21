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У Дрогобичі знесли пам’ятник герою Радянського Союзу Геврику

21 серпня 2023 06:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Дрогобичі знесли пам’ятник герою Радянського Союзу Геврику
Демонтований пам'ятник радянському діячу Григорію Геврику. Фото: Lviv.Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Дрогобичі пам’ятник герою Радянського Союзу Григорію Геврику знесли. Місцеві депутати хотіли монумент залишити, однак українізувати.

Про це 20 серпня повідомив радник начальника Львівської ОВА Олег Радик.

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"Памʼятник герою Радянського Союзу Геврику в Дрогобичі, який місцеві депутати і голова вирішили зберегти, не витримав спеки уночі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини. Запропонований законопроєкт розширить перелік пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єкти культурної спадщини. До того ж він доповнює критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів Російської імперської або радянської тоталітарної політики.

Також, ми розповідали, що в Одесі триває голосування з перейменування районів. За кілька днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.

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