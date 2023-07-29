Теракт в Еленовке: во Львове состоялась молитва о погибших пленных в колонии

Люди на Лычаковском кладбище, где почтили память погибших воинов. Фото: Радио Свобода

Сегодня, 29 июля, в Гарнизонном храме Львова состоялась молитва за украинских военнопленных, погибших в результате российского теракта в Еленовке Донецкой области. Также почтили память погибших воинов, похороненных на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

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Молитва о погибших

Молитву за украинских военнопленных, погибших в Еленовской колонии, провели во Львовском Гарнизонном храме святых Петра и Павла.

Сообщается, что на площади перед храмом также установили выставку "Герои живы, пока память о них жива". На ней подали поименный список погибших в результате теракта и их фотографии.

После этого прихожане отправились на Лычаковское кладбище, где похоронены украинские защитники.

Молитва в Гарнизонном храме. Фото: Радио Свобода

Выставка возле Гарнизонного храма. Фото: Радио Свобода

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Радио Свобода 1/3 _ 3

Что известно о теракте в Еленовке

Напомним, что 29 июля в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Еленовке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись".

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.