Теракт в Оленівці: у Львові відбулась молитва за загиблими полоненими в колонії

Люди на Личаківському кладовищі, де вшановують пам'ять загиблих воїнів. Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 29 липня, у Гарнізонному храмі Львову відбулась молитва за українських військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці на Донеччині. Також вшанували пам'ять загиблих воїнів, що поховані на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода.

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Молитва за загиблих

Молитву за українських військовополонених, які загинули в Оленівській колонії, провели у Львівському Гарнізонному храмі святих Петра і Павла.

Повідомляється, що на площі перед храмом також встановили виставку "Герої живі, допоки пам'ять про них жива". На ній подали поіменний список загиблих внаслідок теракту та їх фотографії.

Після цього прихожани вирушили на Личаківський цвинтар, де поховані українські захисники.

Молитва у Гарнізонному храмі. Фото: Радіо Свобода

Виставка біля Гарнізонного храму. Фото: Радіо Свобода

Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Радіо Свобода 1 / 3

Що відомо про теракт в Оленівці

Нагадаємо, що 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися".

Пізніше стало відомо, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.