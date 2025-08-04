Пожар в львовском отеле Власта 4 августа — произошел взрыв, есть пострадавшие

Пожар в гостинице Львова. Фото: соцсети

Во Львове в понедельник, 4 августа, произошел пожар в гостинице "Власта". По предварительной информации, в одном из номеров произошел мощный взрыв. Известно, что из здания провели эвакуацию людей.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Виталий Туровцев в комментарии Новини.LIVE и пресс-служба Львовского городского совета в Telegram.

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Пожар в гостинице "Власта"

Туровцев отметил, что пожар произошел на девятом этаже гостиницы "Власта". Спасатели работают над ликвидацией огня.

Во Львовском горсовете отметили, что площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Всех жителей и работников отеля эвакуировали. Известно о шести раненых, в том числе двое детей. Их госпитализировали медики.

"Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Пост Львовского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 августа в Одесской области произошел пожар в квартире. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в Закарпатской области произошел поджог церкви. Правоохранители задержали подозреваемого.