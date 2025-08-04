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Головна Львів У готелі Львова стався вибух — відео потужної пожежі

У готелі Львова стався вибух — відео потужної пожежі

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Дата публікації: 4 серпня 2025 14:10
Пожежа у львівському готелі Власта 4 серпня — стався вибух, є постраждалі
Пожежа в готелі Львова. Фото: соцмережі

У Львові у понеділок, 4 серпня, сталася пожежа в готелі "Власта". За попередньою інформацією, в одному з номерів стався потужний вибух. Відомо, що з будівлі провели евакуацію людей.

Про це повідомив речник ДСНС Віталій Туровцев у коментарі Новини.LIVE та пресслужба Львівської міської ради у Telegram.

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Пожежа в готелі "Власта"

Туровцев зазначив, що пожежа сталася на девʼятому поверсі готелю "Власта". Рятувальники працюють над ліквідацією вогню.

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У Львівській міськраді зауважили, що площа займання становить близько 300 квадратних метрів. Усіх мешканців та працівників готелю евакуювали. Наразі відомо про шістьох поранених, у тому числі двоє дітей. Їх госпіталізували медики. 

"Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група", — йдеться у повідомленні.

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Допис Львівської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня в Одеській області сталася пожежа в квартирі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Раніше у Закарпатській області стався підпал церкви. Правоохоронці затримали підозрюваного.

евакуація Львів пожежа ДСНС вибух готелі
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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