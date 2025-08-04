Пожежа у львівському готелі Власта 4 серпня — стався вибух, є постраждалі

У готелі Львова стався вибух — відео потужної пожежі
У Львові у понеділок, 4 серпня, сталася пожежа в готелі "Власта". За попередньою інформацією, в одному з номерів стався потужний вибух. Відомо, що з будівлі провели евакуацію людей.
Про це повідомив речник ДСНС Віталій Туровцев у коментарі Новини.LIVE та пресслужба Львівської міської ради у Telegram.
Пожежа в готелі "Власта"
Туровцев зазначив, що пожежа сталася на девʼятому поверсі готелю "Власта". Рятувальники працюють над ліквідацією вогню.
У Львівській міськраді зауважили, що площа займання становить близько 300 квадратних метрів. Усіх мешканців та працівників готелю евакуювали. Наразі відомо про шістьох поранених, у тому числі двоє дітей. Їх госпіталізували медики.
"Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня в Одеській області сталася пожежа в квартирі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Раніше у Закарпатській області стався підпал церкви. Правоохоронці затримали підозрюваного.
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