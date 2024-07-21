Львовянин в Карпатах попал в больницу с переохлаждением при попытке пересечь границу

В Карпатах спасли мужчину, который едва не погиб во время попытки пересечь границу
В Карпатах чуть не погиб житель Львовской области, который хотел пересечь границу в Румынию. У него диагностировали всеобщее переохлаждение организма.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в воскресенье, 21 июля.
Спасение мужчины, пытавшегося пересечь границу
Львовянина, заблудившегося в горах, нашли утром 21 июля пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС.
"Информацию о том, что в высокогорье находится мужчина, который потерял ориентировку и нуждается в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС. Почти через три часа совместных поисков пограничники со спасателями нашли 25-летнего мужчину за 700 метров до границы с Румынией. Из-за дождя, который не прекращался всю ночь, путешественник был совершенно мокрый и истощенный", — говорится в сообщении.
Его доставили в больницу, где диагностировали всеобщее переохлаждение организма.
Пограничники отмечают, что всего за прошедшие сутки задержали в горах почти два десятка мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.
Кроме львовянина среди нарушителей были:
- пятеро жителей Киевщины;
- трое — Днепропетровщины;
- по двое закарпатцев, черниговцев, херсонцев;
- по одному жителю Сумщины, Тернопольщины, Львовщины, Кировоградщины и Донецкой области.
Относительно правонарушителей составили протоколы о совершении ими админправонарушения — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.
В скором времени оценку их действиям будет давать суд.
Напомним, в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.
Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково и является наибольшим. А вот относительно ситуации с другими соседями Украины, там также фиксируются попытки нелегального пересечения, но их значительно меньше.
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