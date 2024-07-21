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В Карпатах спасли мужчину, который едва не погиб во время попытки пересечь границу

21 июля 2024 16:28
Виктория Козырь - редактор
Львовянин в Карпатах попал в больницу с переохлаждением при попытке пересечь границу
Пограничники в горах. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Виктория Козырь - редактор

В Карпатах чуть не погиб житель Львовской области, который хотел пересечь границу в Румынию. У него диагностировали всеобщее переохлаждение организма.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в воскресенье, 21 июля.

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Львовянина, заблудившегося в горах, нашли утром 21 июля пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС.

"Информацию о том, что в высокогорье находится мужчина, который потерял ориентировку и нуждается в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС. Почти через три часа совместных поисков пограничники со спасателями нашли 25-летнего мужчину за 700 метров до границы с Румынией. Из-за дождя, который не прекращался всю ночь, путешественник был совершенно мокрый и истощенный", — говорится в сообщении.

Его доставили в больницу, где диагностировали всеобщее переохлаждение организма.

​Мужчина, который хотел пересечь границу в Румынию
​Мужчина, едва не погибший в горах. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Пограничники отмечают, что всего за прошедшие сутки задержали в горах почти два десятка мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.

Кроме львовянина среди нарушителей были:

  • пятеро жителей Киевщины;
  • трое — Днепропетровщины;
  • по двое закарпатцев, черниговцев, херсонцев;
  • по одному жителю Сумщины, Тернопольщины, Львовщины, Кировоградщины и Донецкой области.

Относительно правонарушителей составили протоколы о совершении ими админправонарушения — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

В скором времени оценку их действиям будет давать суд.

Напомним, в Винницкой области пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границах Молдовы и Румынии количество попыток незаконного пересечения практически одинаково и является наибольшим. А вот относительно ситуации с другими соседями Украины, там также фиксируются попытки нелегального пересечения, но их значительно меньше.

Румыния Украина Львовская область пограничники горы спасатели уклонисты

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