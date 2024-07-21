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У Карпатах врятували чоловіка, який ледь не загинув під час спроби перетнути кордон

21 липня 2024 16:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Львів'янин у Карпатах потрапив до лікарні з переохолодженням під час спроби перетнути кордон
Прикордонники в горах. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Карпатах ледь не загинув мешканець Львівської області, який хотів перетнути кордон до Румунії. У нього діагностували загальне переохолодження організму.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у неділю, 21 липня.

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Львів'янина, який заблукав у горах, знайшли зранку 21 липня прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.

"Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією. Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений", — йдеться у повідомленні.

Його доставили до лікарні, де діагностували загальне переохолодження організму.

​Чоловік, який хотів перетнути кордон до Румунії
​Чоловік, який ледь не загинув у горах. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонники зазначають, що загалом впродовж минулої доби затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Крім львів'янина серед порушників були:

  • п’ятеро жителів Київщини;
  • троє — Дніпропетровщини;
  • по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців;
  • по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.

Щодо правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення — незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України.

Незабаром оцінку їх діям надаватиме суд.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі. Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордонах Молдови та Румунії кількість спроб незаконного перетину практично однакова та є найбільшою. А от щодо ситуації з іншими сусідами України, то там також фіксуються спроби нелегального перетину, але їх значно менше. 

Румунія Україна Львівська область прикордонники гори рятувальники ухилянти

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