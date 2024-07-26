Графики отключения света во Львове и Львовской области на сегодня, 26 июля — прогноз "Львовоблэнерго"

Энергетик ДТЭК чинит электросеть. Фото иллюстративное: dtek.com

Графики отключений света в пятницу, 26 июля, во Львове так же, как и по всей Украине, будут действовать в период с 05:00 до конца суток. Электроэнергии в домах львовян не будет по четыре часа в сутки, тогда как в прошедшие сутки, 25 июля, отключения продолжались всего час.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в "Львовоблэнерго".

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Во "Львовоблэнерго" обнародовали график почасовых отключений на пятницу, 26 июля. Согласно ему, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а периоды отключений распределили по одному часу. Отключения начнут применять с 05:00. В каждой из групп света не будет дважды в сутки, каждый раз в течение двух часов.

Графики отключения света в Львовской области 26 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

По информации НЭК "Укрэнерго", с 05:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать отключения по одной очереди. В другое время суток, то есть с 13:00 до 18:00 и 20:00 до 23:00 свет будут отключаться по двум очередям одновременно.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, в Украине уже сейчас идет подготовка к отопительному сезону. В частности, обеспечить бесперебойное электроснабжение Одессе поможет Йокогама. Японский город может предоставить своему украинскому собрату газопоршневые машины, которые помогут повысить стабильность электроснабжения.

Также мы сообщали, что в киевских супермаркетах начали дорожать продукты и другие товары. Причиной подорожания являются затраты на работу и обслуживание энергогенераторов.