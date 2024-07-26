Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 26 липня — прогноз "Львівобленерго"

Енергетик ДТЕК лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek.com

Графіки відключень світла в п'ятницю, 26 липня, у Львові так само, як і по всій Україні, діятимуть в період з 05:00 до кінця доби. Електроенергії в домівках лів'ян не буде по чотири години на добу, тоді як минулої доби, 25 липня, відключення тривали лише годину.

Про це в четвер, 25 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на п'ятницю, 26 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Відключення почнуть застосовувати з 05:00. У кожній із груп світла не буде двічі на добу, щоразу впродовж двох годин.

Графіки відключення світла у Львівській області 26 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

За інформацією НЕК "Укренерго", з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть відключення за однією чергою. В інший час доби, тобто з 13:00 до 18:00 та 20:00 до 23:00 світло відключатимуть за двома чергами одночасно.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

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