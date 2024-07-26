Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У кілька разів більше відключень — які графіки діятимуть у Львові сьогодні arrow

У кілька разів більше відключень — які графіки діятимуть у Львові сьогодні

26 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 26 липня — прогноз "Львівобленерго"
Енергетик ДТЕК лагодить електромережу. Фото ілюстративне: dtek.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в п'ятницю, 26 липня, у Львові так само, як і по всій Україні, діятимуть в період з 05:00 до кінця доби. Електроенергії в домівках лів'ян не буде по чотири години на добу, тоді як минулої доби, 25 липня, відключення тривали лише годину.

Про це в четвер, 25 липня, повідомили у "Львівобленерго".

Читайте також:

Як відключатимуть світло у Львівській області 26 липня

У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на п'ятницю, 26 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Відключення почнуть застосовувати з 05:00. У кожній із груп світла не буде двічі на добу, щоразу впродовж двох годин.

Графіки відключення світла у Львівській області 26 липня
Графіки відключення світла у Львівській області 26 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

За інформацією НЕК "Укренерго", з 05:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть відключення за однією чергою. В інший час доби, тобто з 13:00 до 18:00 та 20:00 до 23:00 світло відключатимуть за двома чергами одночасно.

Графіки відключення світла 26 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, в Україні вже зараз триває підготовка до опалювального сезону. Зокрема, забезпечити безперебійне електропостачання Одесі допоможе Йокогама. Японське місто може надати своєму українському побратиму газопоршневі машини, які допоможуть підвищити стабільність електропостачання.

Також ми повідомляли, що в київських супермаркетах почали дорожчати продукти та інші товари. Причиною подорожчання є витрати на роботу та обслуговування енергогенераторів.

електроенергія електропостачання Укренерго відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу