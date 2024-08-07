Во Львове растет количество больных коронавирусом

Врачи и больные в больнице. Фото: Львовский городской совет

Во Львове на сегодня, 7 августа, на стационарном лечении в городских больницах находятся 26 взрослых и 8 детей, больных коронавирусом. Еще 356 больных находятся на амбулаторном лечении.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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В больницах сообщили, что состояние всех госпитализированных — легкой и средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Те, кто лечится амбулаторно, находятся под наблюдением своих семейных врачей.

Медики напоминают, что хотя нынешнее количество госпитализаций более привычно для осенне-зимнего периода, говорить о вспышке эпидемии коронавируса во Львове среди лета пока рано. Однако и бдительности терять не стоит.

"Чаще основными симптомами COVID-19 являются общая слабость и сонливость, сухой кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела более трех дней", — отметили медики.

При этом врачи добавили, что потеря обоняния или вкуса у больных сейчас встречается гораздо реже.

Тяжелее всего переживают болезнь пациенты старшего возраста, особенно те, которые имеют сопутствующие хронические недуги, такие как сахарный диабет и заболевания дыхательной системы.

Что рекомендуют врачи

Терапевты рекомендуют, как уберечься от инфицирования коронавирусом:

если от последней прививки от COVID-19 прошел год и больше — нужно обязательно ревакценироваться;

следить за гигиеной. Мыть руки и пользоваться антисептиками;

избегать скопления людей.

Тех, кто все же заболел, специалисты призывают самоизолироваться, обязательно сообщить своему семейному врачу и держать с ним связь, а также выполнять все его рекомендации.