У Львові росте кількість хворих коронавірусом

Лікарі та хворі у лікарні. Фото: Львівська міська рада

У Львові станом на сьогодні, 7 серпня, на стаціонарному лікуванні у міських лікарнях перебуває 26 дорослих та 8 дітей, хворих на коронавірус. Ще 356 хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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В лікарнях повідомили, що стан усіх госпіталізованих — легкого та середнього ступеня важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Ті, хто лікується амбулаторно, перебувають під наглядом своїх сімейних лікарів.

Медики нагадують, що хоча нинішня кількість госпіталізацій більш звична для осінньо-зимового періоду, говорити про спалах епідемії коронавірусу у Львові посеред літа наразі зарано. Однак і пильності втрачати не варто.

"Найчастіше основними симптомами COVID-19 є загальна слабкість та сонливість, сухий кашель, нежить, біль у горлі, підвищення температури тіла понад три дні", — зазначили медики.

При цьому лікарі додали, що втрата нюху чи смаку у хворих зараз зустрічається значно рідше.

Найважче переживають хворобу пацієнти старшого віку, особливо ті, які мають супутні хронічні недуги, такі як цукровий діабет та захворювання дихальної системи.

Що рекомендують лікарі

Терапевти рекомендують, як вберегтися від інфікування коронавірусом:

якщо від останнього щеплення від COVID-19 минув рік і більше — треба обов’язково ревакценуватись;

стежити за гігієною. Мити руки та користуватися антисептиками;

уникати скупчення людей.

Тих, хто все ж захворів, спеціалісти закликають самоізолюватись, обов’язково повідомити свого сімейного лікаря і тримати з ним зв’язок, а також виконувати усі його рекомендації.